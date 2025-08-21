ก.ล.ต.ไฟเขียว ORI ออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ ดอก 5.50% ต่อปี ผ่าน 8 โบรกเกอร์ดัง

ก.ล.ต.ไฟเขียว ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ชุดใหม่ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 5.50% ต่อปี เสนอขาย 25-27 สิงหาคม 2568 นี้ ผ่าน 8 โบรกเกอร์ดัง เสริมสร้างความยืดหยุ่นโครงสร้างทางการเงิน รักษาสภาพคล่องควบคู่รับรู้รายได้จากโครงการพร้อมโอน
นายพีระพงศ์ จรูญเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated )และไม่มีประกัน (Unsecured) ครั้งที่ 3/2568 (“หุ้นกู้ชุดใหม่”) แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป (Public Offering) อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2571 จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดเปิดจองวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
"การออกหุ้นกู้ดังกล่าว สอดรับกับกลยุทธ์การบริหารที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และรักษาสภาพคล่องทางการเงินรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว"
ทั้งนี้บริษัทฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 กวาดรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นกว่า 3,610 ล้านบาท กำไร 319 ล้านบาทเพิ่มขึ้น QoQ กว่า 3 เท่า ขณะที่ยอดขายบ้าน-คอนโดฯ สะสม 6 เดือนแรกรวมอยู่ที่ 14,049 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าทั้งปี พร้อมโชว์ยอด Backlog ในมือกว่า 43,336 ล้านบาท สร้างรายได้ต่อเนื่อง 5 ปี เดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี เร่งเครื่องเปิดขายโครงการใหม่ควบคู่โครงการพร้อมอยู่ Q3/2568 จ่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดเพิ่มอีก 4 โครงการ ตุนแบ็คล็อคกว่า 4,000 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 9 แห่ง และอีก 3 แห่งจะเปิดใหม่ในปี 2568 นี้ โดย 2 แห่งเป็นการ Re-opening โรงแรมที่ acquire มาเมื่อปี 2566 ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ และอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กลุ่มบริษัทฯ สามารถยกระดับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมถึงสามารถดำเนินกลยุทธ์ในการขายโรงแรมในราคาที่สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพย์สินได้ตามแผนธุรกิจ
ซึ่งล่าสุดกลุ่มบริษัทฯ ได้ปิดดีล ขายหุ้นโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ทั้งหมดที่ถืออยู่ 51% ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน Nursing Home การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพยาบาลและสวัสดิการ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจให้คําปรึกษาและธุรกิจเสริมอื่นๆ ในเครือ Ci:z Holdings Co., Ltd. ยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Extra Cash) เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท และสามารถรับรู้กำไรได้ในรอบ ไตรมาส 3 ปี 2568 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารพอร์ตสินทรัพย์ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ตามแผนธุรกิจของบริษัทร่วมทุน
โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 8 แห่ง คือ
1. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ 8. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน).