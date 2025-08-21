SCB CIOชี้ช่องโอกาสลงทุนท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจโลก-ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ

SCB CIO-BlackRock มองเศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากการขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ แนะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีของสหรัฐฯ ในระยะสั้นถึงกลาง เลี่ยงลงทุนในพันธบัตรระยะยาวจากปัญหาหนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯที่ หนุน UST Yield ระยะยาวเพิ่มขึ้น ด้านตลาดหุ้น แนะนำลงทุนในพอร์ตหลัก ได้แก่ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นจีน All-Share หุ้นอินเดีย และทองคำ ส่วนพอร์ตเสริม แนะนำลงทุนในหุ้นเกาหลีใต้ จีน H-Share หุ้นกลุ่ม Nasdaq 100 และกลุ่มเทคโนโลยีโลกที่เกาะกระแส AI สอดคล้องกับ BlackRock ที่เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนระยะยาว บนตลาดหุ้นที่อยู่ในธีม Mega Forces โดยมีสินทรัพย์สหรัฐฯ เป็นแกนหลักของพอร์ต รวมถึงโอกาสในการลงทุนหุ้นอินเดีย
นายศรชัย สุเนต์ตา, CFA รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับ BlackRockในเดือน ส.ค. 2568 นี้ มีคำแนะนำการลงทุน ในส่วนของตราสารหนี้นั้น SCB CIO แนะนำลงทุนบนพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี ระยะสั้นถึงกลาง ของสหรัฐฯ ซึ่งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ แต่หลีกเลี่ยงพันธบัตรระยะยาว เนื่องจาก ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรระยะยาว(Term premium)มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามปัญหาหนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ที่หนุนให้ UST Yield ตัวยาวเพิ่มขึ้น
ในส่วนของตลาดหุ้น แนะนำลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในพอร์ตหลัก จากการที่คาดว่า กำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนบน S&P500 ในปี 2568-2569 มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 7 แห่งในตลาด (Mag 7) การผ่อนคลายกฎระเบียบ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ หากรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง แนะนำลงทุนเพิ่มเติม ดัชนี Nasdaq 100 และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลก ในพอร์ตเสริมระยะสั้น เนื่องจาก มีหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่สหรัฐฯ ออก AI Action Plan เน้นการลดข้อจำกัดทางกฎระเบียบเพื่อเร่งการพัฒนา AI ของสหรัฐฯ ประกอบกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรายใหญ่ในสหรัฐฯ (Hyperscalers) เช่น Meta, Microsoft, Alphabet และ Amazon ยังเพิ่มงบลงทุนบน AI อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตชิป เช่น TSMC และ SK Hynix ก็บ่งชี้ให้เห็นถึงการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ SCB CIO ยังแนะนำลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น จากอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ที่ลดลงจากก่อนหน้า นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายขึ้น และการปฏิรูปบรรษัทภิบาลที่คืบหน้า ตลาดหุ้นจีน All-share จากความหวังข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นอินเดีย เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจำกัดจากนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ บนพอร์ตหลัก รวมทั้ง แนะนำลงทุนบนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เนื่องจากมูลค่าที่ไม่แพง และคาดว่า EPS มีโอกาสเติบโต 16.6% ในปีนี้ และบนตลาดหุ้นจีน H-share จากความคืบหน้าของกระแส AI ในจีน บนพอร์ตเสริม
ด้านตลาดหุ้นไทย มองว่า ความน่าสนใจในการลงทุนน้อยกว่าตลาดหุ้นประเทศอื่น เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบด้านภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย ยังมีแนวโน้มถูกปรับประมาณลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในปีนี้อีก 1 ครั้ง เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกัน แนะนำให้ถือทองคำในพอร์ตหลัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ด้วย
ขณะที่ปัจจัยต่างๆนั้นจากแลกเปลี่ยนกับ BlackRock ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก พบว่า ภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าโลก มีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันจากการที่สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้าตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) กับประเทศคู่ค้าต่างๆ ในอัตราตั้งแต่ 10-50% และมีแผนเก็บภาษีนำเข้าตามกลุ่มสินค้า (Section 232) ซึ่งส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าโดยเฉลี่ยของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ท่ามกลางตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 1.04 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาด เพิ่มความท้าทายต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยมีโอกาสลดดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมเดือน ก.ย. นี้
ในส่วนของ SCB CIO คาดว่า Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1-2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ และอาจผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น หากตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณที่ชะลอลงชัดเจน แต่การปรับนโยบายอาจไม่รวดเร็วหรือยืดหยุ่นเท่าที่ควร โดยเฉพาะหากเงินเฟ้อยังสูง และยังมีแรงหนุนจากค่าแรงที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนด้านภาษีนำเข้าสหรัฐฯอยู่
และอีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ กรณีที่ ประธานาธิบดี ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้กฎหมาย GENIUS Act รับรองให้ stablecoin ใช้ชำระราคาได้ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ออก stablecoin ต้องถือสินทรัพย์สำรอง 100% ในรูปสินทรัพย์สภาพคล่องดอลลาร์ สรอ. ที่คุณภาพสูง ซึ่งรวมถึง พันธบัตรสหรัฐฯ อายุไม่เกิน 93 วัน (T-bills) โดยคาดว่า หาก stablecoin ถูกใช้ในวงกว้าง จะหนุนการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ และอุปทานบน T-bill ซึ่งผลโดยสุทธิ คาดช่วยกดดัน UST yield ตัวสั้น และช่วยบรรเทาปัญหาขาดดุลงบประมาณในสหรัฐฯ แม้ว่า ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น อาจเพิ่มขึ้น ก็ตาม