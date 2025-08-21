Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.57-มีโอกาสอ่อนค่าช่วงก่อนรับรู้ถ้อยแถลงประธานเฟด

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(21ส.ค.68) ที่ระดับ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”
จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.45-32.75 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน ในกรอบแคบ (แกว่งตัวในกรอบ 32.48-32.58 บาทต่อดอลลาร์) สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ของเงินดอลลาร์ หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้งรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญฝั่งสหรัฐฯ อย่าง ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมถึง ถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ทั้งนี้ เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดันบ้าง เช่นเดียวกับบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ หนุนให้ราคาทองคำสามารถทยอยรีบาวด์สูงขึ้นบ้าง ตามความกังวลของผู้เล่นในตลาดบางส่วนต่อการเข้าแทรกแซงการทำงานของเฟดโดยฝั่งการเมืองสหรัฐฯ หลังล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ Lisa Cook (หนึ่งใน Board of Governor ของเฟด และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ FOMC ของเฟด) ลาออกจากตำแหน่ง จากประเด็นให้ข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิทธิพิเศษของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยโดยสำนักงานการเงินเพื่อการเคหะของรัฐบาลสหรัฐฯ (FHFA) ทั้งนี้ ทาง Lisa Cook ได้ออกมาปฏิเสธประเด็นดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการในการตรวจสอบ อีกทั้งย้ำจุดยืนที่จะดำรงตำแหน่ง Board of Governor ของเฟดต่อไป
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาคการบริการ (S&P Manufacturing & Services PMIs) ในเดือนสิงหาคม ของสหรัฐฯ ยูโรโซน และอังกฤษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อมุมมองของบรรดาผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก ทั้ง เฟด ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ได้ ก่อนที่ผู้เล่นในตลาดจะทยอยรับรู้ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลักดังกล่าว ในงานสัมนาวิชาการประจำปีของเฟด Jackson Hole Symposium
นอกจากนี้ ในฝั่งสหรัฐฯ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) รวมถึงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ดัชนีภาวะธุรกิจโดยเฟดสาขา Philadelphia และข้อมูลตลาดบ้านสหรัฐฯ (Existing Home Sales) เพื่อประกอบการประเมินภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ และแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของเฟด
และนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกของสหรัฐฯ
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เราประเมินว่า เงินบาทยังพอมีโอกาสอ่อนค่าลงได้บ้าง ในช่วงก่อนรับรู้ถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ในงานสัมนา Jackson Hole Symposium (จะทยอยรับรู้ในช่วงราว 21.00 น. ของคืนวันศุกร์นี้ ตามเวลาประเทศไทย) หากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมถึงข้อมูลยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) ออกมาสดใส ทำให้ผู้เล่นในตลาดคลายความกังวลต่อแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ้าง ซึ่งภาพดังกล่าวอาจทำให้ ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมได้ ทว่าข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เล่นในตลาดปักใจเชื่อว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่า 2 ครั้ง ในปีนี้ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดจะรอจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด รวมถึง รายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ถึงจะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด ได้อย่างมีนัยสำคัญขนาดนั้น
โดยจากการประเมินสถิติการเคลื่อนไหวของเงินบาท (USDTHB) ในช่วงหลังรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในช่วง 24 ชั่วโมง ข้างหน้านั้น เรามองว่า หากผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดลงบ้าง เงินบาทก็อาจอ่อนค่าลงเล็กน้อย ทดสอบโซนแนวต้าน 32.65 บาทต่อดอลลาร์ ได้ไม่ยาก แต่สุดท้ายก็อาจยังติดโซนแนวต้าน 32.70-32.80 บาทต่อดอลลาร์ ในขณะที่ หากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าคาด ทำให้ผู้เล่นในตลาดยิ่งมั่นใจต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้ง ของเฟดในปีนี้ ก็อาจหนุนให้เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นหลุดโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ และมีโอกาสเข้าใกล้โซนแนวรับถัดไป 32.30 บาทต่อดอลลาร์ ได้เช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ ราคาทองคำสามารถรีบาวด์สูงขึ้นต่อเนื่องได้