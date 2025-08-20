สิงห์ เอสเตท เปิดตัวโครงการ “S’RIN พรานนก-กาญจนา” บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมลักชูรี มูลค่าโครงการกว่า 4,300 ลบ.

สิงห์ เอสเตทฯ สานต่อการพัฒนาที่พักอาศัยด้วยจุดยืน “Mastering the Luxury” ที่เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของกลุ่มลูกค้าระดับลักชูรี พร้อมขยายธุรกิจแนวราบเซกเมนต์พรีเมียมลักชูรี เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว “S’RIN พรานนก-กาญจนา” ภายใต้แบรนด์ S’RIN ด้วยแนวคิด “Infinite Living” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ดีไซน์ Mediterranean Revival บนทำเลโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,300 ล้านบาท
ภาพรวมตลาดครึ่งปีแรกของปี 2568 ตลาดที่พักอาศัยแนวราบระดับลักชูรียังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปีนี้ สิงห์ เอสเตท ขยายพอร์ตธุรกิจที่พักอาศัยแนวราบ ครอบคลุมเซกเมนต์ที่หลากหลายตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยศักยภาพทำเลที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท มีกลยุทธ์ชัดเจนในการขยายพอร์ตธุรกิจให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ระดับลักชูรี ภายใต้จุดยืน Mastering the Luxury ตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการพัฒนาโครงการ ด้วยแนวคิด Craft to Last ที่พิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมส่งมอบคุณค่า ประสบการณ์ และความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกคนในครอบครัว โดยแบรนด์ S’RIN เปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 ภายใต้ชื่อโครงการ S’RIN ราชพฤกษ์-สาย 1 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม”
“สำหรับโครงการ S’RIN พรานนก-กาญจนา มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 4,300 ล้านบาท เป็นโครงการที่พักอาศัยบนทำเลศักยภาพโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 ในราคาเริ่มต้น 45 - 80 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ S’RIN ที่สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบจากสิงห์ เอสเตท” นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม
ด้าน นายสิริเกียรติ วาทะพุกกณะ รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด การพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” เปิดเผยว่า “S’RIN พรานนก-กาญจนา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สิงห์ เอสเตท ตั้งใจสร้างสรรค์บ้านภายใต้แนวคิด Infinite Living - บ้านเพื่อทุกการเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด ผสานความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยคอนเซปต์ดีไซน์ Mediterranean Revival ถ่ายทอดเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยระดับพรีเมียมลักชูรี ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิตของทุกกลุ่มเจเนอเรชัน และสะท้อนกลิ่นอายเฉพาะของการออกแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในทุกตารางนิ้วของโครงการ”
S’RIN พรานนก-กาญจนา บนที่ดินขนาดใหญ่ พื้นที่ขนาดเฉลี่ยต่อหลัง 160 ตร.วา ซึ่งทุกยูนิตออกแบบให้มีพื้นที่หลังบ้านลึกถึง 3 เมตร รองรับการติดตั้งสระว่ายน้ำได้ในทุกหลัง พื้นที่ใช้สอย 440 - 630 ตร.ม. จำนวน 81 ยูนิต โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องอาหารในลักษณะ Outside-In รายล้อมด้วยสวนสีเขียว ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนและการใช้ชีวิต เสริมด้วยคาแรคเตอร์ของดีไซน์เมดิเตอร์เรเนียน ผ่านการออกแบบ Water Feature อย่างน้ำพุและสระว่ายน้ำ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับดีไซน์ได้ตามความต้องการ และความงดงามในการใช้เส้นโค้งในงานออกแบบตัวบ้านและคลับเฮาส์สไตล์ Groin vault ที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับธรรมชาติ เชื่อมภายในและภายนอกอย่างลงตัว ผสานความสวยงามของวัสดุ Rustic และโทนสี Earth Tone ให้ความเรียบและอบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติ
มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คลับเฮาส์, สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกโซนผู้ใหญ่และเด็ก, Residence Lounge, Co-Kitchen, S-Gym, สวนส่วนกลาง และสนามเด็กเล่น รวมถึงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เช่น Active Air Flow System ระบบหมุนเวียนอากาศที่ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน การวางตำแหน่งของหน้าต่างเพื่อรับลมเข้า-ออก และระบบกรองน้ำเพื่อปรับคุณภาพน้ำประปาก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นต้น
สิงห์ เอสเตท ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง SCG, Solar D และ Quattro Design ร่วมเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยในโครงการ S’RIN พรานนก-กาญจนา ติดตั้งหลังคาโมเดิร์น Excella จาก SCG ที่ผลิตจากเซรามิคแท้วัสดุคุณภาพที่ดีที่สุด ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน คงความสมบูรณ์แบบได้ในระยะยาว มีดีไซน์ร่วมสมัย เส้นสายคมชัดที่ผสานความโมเดิร์นและคลาสสิกได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 5kW คุณภาพดีนำเข้าจาก Solar D ให้กับบ้านทุกหลัง ตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในพลังงานสะอาด รวมถึงพันธมิตรด้านการตกแต่งภายในอย่าง Quattro Design ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับพรีเมียม ซึ่งได้เลือกสรรเฟอร์นิเจอร์จาก Eichholtz แบรนด์ลักชูรีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่โดดเด่นด้านดีไซน์ อันประณีต และวัสดุคุณภาพ นำเข้ามาตกแต่งในบ้านตัวอย่าง ภายใต้คอนเซปต์ที่แตกต่างกัน โดยบ้านทุกหลังนำเสนอความงดงามทั้งการมองเห็นและการสัมผัสอย่างแท้จริง
การต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ S’RIN สู่โครงการ S’RIN พรานนก-กาญจนา บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมลักชูรีสไตล์ Mediterranean Revival ราคาเริ่มต้น 45 - 80 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามอง และนับเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ผสานกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมของสิงห์ เอสเตท ที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ตอบสนองทุกการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มลักชูรีอย่างแท้จริง.