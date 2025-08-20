ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.54-อ่อนค่าสอดคล้องทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ (นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 563 ล้านบาท และ 1,274 ล้านบาท) ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.45-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนส.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อื่นๆ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.