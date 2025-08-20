เอสซีบีเอกซ์ปรับทัพผู้บริหารระดับสูง-เสริมแกร่งเติบโตยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบีเอกซ์แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
โดยนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้เอกซ์ จำกัด (AutoX) จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 16 กันยายน 2568 หลังจากได้เป็นผู้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกันของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อสานต่อภารกิจและขับเคลื่อน AutoX สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลุ่มเอสซีบีเอกซ์จึงได้แต่งตั้ง นายมาณพ เสงี่ยมบุตร ซึ่งจะยุติบทบาทในตำแหน่ง Chief Financial Officer ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ AutoX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568
นอกจากนี้ กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ยังได้แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะยุติบทบาทในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (DataX) และ Chief Blockchain and Digital Assets Business Officer ของ SCBX มาดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ของ SCBX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ควบคู่ไปกับตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) ของ SCBX และเตรียมพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 มกราคม 2570 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานกำกับทางการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ DataX เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ได้แต่งตั้ง นายสุทธิพงศ์ กนกากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ DataX ควบคู่ไปกับบทบาทเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ว่า ในวาระที่คุณอภิพันธ์จะเกษียณอายุการทำงาน ผมขอขอบคุณคุณอภิพันธ์เป็นอย่างยิ่งสำหรับความทุ่มเทและบทบาทสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกและวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับ AutoX ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละธุรกิจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งของแต่ละบุคคล ผมมั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่างๆ ของกลุ่ม เติบโตสู่อนาคตอย่างมั่นคง