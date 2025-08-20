LH Bank จัดคอนเสิร์ต “LH BANK x NONT TANONT Thank You Party” มอบแด่ลูกค้าแทนคำขอบคุณ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ตอกย้ำความสำเร็จกับแคมเปญ “LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ” ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เติมเต็มประสบการณ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคดิจิทัลด้วยการผสาน Music Marketing ที่ส่งมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้กับลูกค้า จึงจัดแคมเปญ “LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ” เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน LHB You และฝากเงินขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! เสื้อ LH Bank X NONT TANONT ลิมิเต็ด อิดิชัน จากศิลปินสุดฮอต “นนท์ ธนนท์” ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568 จำนวน 3,500 ตัว
พิเศษ! เพื่อแทนคำขอบคุณ LH Bank ขอส่งมอบความสุขกับคอนเสิร์ต “LH BANK x NONT TANONT Thank You Party Concert” จำนวน 1,000 ที่นั่ง ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 18.00-20.30 น. ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 ศูนย์การค้า Phenix ประตูน้ำ โดยลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สามารถ ร่วมกิจกรรมรับบัตรคอนเสิร์ตได้ ณ บูธกิจกรรม LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 - 31 สิงหาคม 2568 ตามสถานที่ วันและเวลา ดังนี้
• 20 สิงหาคม 2568 MRT พระราม 9 (ประตู 2 Metro Mall)
• 21 สิงหาคม 2568 MRT สุขุมวิท (ประตู 3)
• 27 สิงหาคม 2568 MRT จตุจักร (ประตู 2 Metro Mall)
• 28 สิงหาคม 2568 MRT เพชรบุรี (ประตู 2)
• 29 สิงหาคม 2568 MRT พระราม 9 (ประตู 2 Metro Mall)
• 30 สิงหาคม 2568 MRT สุขุมวิท (ประตู 3)
• 31 สิงหาคม 2568 Phenix ประตูน้ำ ชั้น G
แจกบัตรคอนเสิร์ตทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบที่ 1 เวลา 11.00 – 13.00 น. / รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. / รอบที่ 3 เวลา 15.00 – 17.00 น. / รอบที่ 4 เวลา 17.00 – 19.00 น.
ลูกค้าที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษในคอนเสิร์ต “LH BANK x NONT TANONT Thank You Party Concert” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือสอบถาม LH Bank Call Center โทร. 1327