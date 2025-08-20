Krungsri ESG Awards 2025 เผยต้นแบบธุรกิจ SME ไทย สร้างอนาคตเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน สะท้อนความสำเร็จของโครงการระดับประเทศ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในฐานะธนาคารพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืน ประกาศความสำเร็จโครงการ “Krungsri ESG Awards 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ในการเฟ้นหาและเชิดชูธุรกิจต้นแบบที่มีการดำเนินงานโดดเด่นตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานระดับสากล และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินงานตามหลักการ ESG เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่า ESG ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่แนวคิด ESG กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความร่วมมือทางธุรกิจในระดับสากล ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา Transition Plans ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างบรรทัดฐานใหม่สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”
ความพิเศษของ Krungsri ESG Awards 2025 คือ กรุงศรีเปิดโอกาสให้ผู้นำธุรกิจต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อน ESG อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลจริงมาแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Transition Plan) บนเวที Krungsri ESG Awards: Minute of Changes ที่เป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจซึ่งเป็นการตัดสินรางวัลรอบสุดท้ายของโครงการในปีนี้ต่อคณะกรรมการ คอมเมนเตเตอร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการ SME ทั้งหมดแปดบริษัทต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านและแนวคิดธุรกิจอย่างเข้มข้น พร้อมแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทั้ง Krungsri ESG Awards และ Krungsri ESG Academy มาปรับใช้ และลงมือทำจนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้จริง และได้มอบแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าแก่ผู้ฟัง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และความสำเร็จของโครงการในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน ได้แก่ คุณยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, คุณนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณณฐกร อสุนี ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มาร่วมให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ในฐานะคอมเมนเตเตอร์ ได้แก่ ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและโครงการกลยุทธ์ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน, ดร. สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณเกศรา มัญชศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคม, ผศ. ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move), คุณมันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าโครงการ Krungsri ESG Awards และ Krungsri ESG Academy
หลังจากการประเมินอย่างเข้มข้น โครงการ Krungsri ESG Awards 2025 ได้ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ โดยห้าบริษัทที่ได้รับรางวัล “ESG Excellence Performance” ได้แก่ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด, บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลายวิจิตร จำกัด, และ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด ในโอกาสนี้ กรุงศรียังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ให้คำปรึกษาและโซลูชันโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า SCG Building and Living Care Consulting และผู้นำด้านพลังงานระดับโลก Schneider Electric มอบรางวัลเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในการลดคาร์บอนและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัล Krungsri ESG Awards ESG Excellence Performance ทั้งห้าบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีก 19 บริษัทที่ได้รับรางวัล “Highly Commended ESG Performance” ซึ่งเป็นการเชิดชูความริเริ่มและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG
ภายในงานยังมีการมอบ “ประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจ” ให้กับ 46 บริษัทที่ผ่านการอบรมโครงการ Krungsri ESG Academy 2025 โดยตลอดระยะเวลาห้าเดือนของหลักสูตรเข้มข้นที่ออกแบบและถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เชิงลึกทั้งด้านกลยุทธ์ เครื่องมือ และแนวปฏิบัติจริง เพื่อวางรากฐานการเปลี่ยนผ่านธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง ESG และการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การจัดทำ Transition Plans ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกและจับต้องได้จริง โครงการนี้จึงไม่เพียงเสริมสร้างศักยภาพให้กับ SME ไทย แต่ยังช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนและเติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
“การปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบของทั้งสองโครงการในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จที่งดงาม ทั้งในแง่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการตอกย้ำพันธกิจของธนาคารกรุงศรีในฐานะ ‘เพื่อนร่วมทาง’ ที่พร้อมพลิกโฉม SME ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง” นางสาวดวงกมล กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ กรุงศรียังคงยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Krungsri ESG Awards และ Krungsri ESG Academy จะจัดต่อเนื่องในปี 2026 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนที่ทำได้จริง โดยธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามสาระความรู้ด้าน ESG และรายละเอียดข้อมูลการเปิดรับสมัครได้ที่ Krungsri Business Empowerment Facebook และสามารถกดติดตามผ่านช่องทาง line ได้ที่ Line ID @KrungsriSME