ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50-เคลื่อนไหวในกรอบแคบ-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบในช่วงระหว่าง 32.48-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างวัน แต่ในภาพรวมมี Bias ในด้านอ่อนค่าสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ ยังคงมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ บางส่วนเพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 416.46 ล้านบาท และ 1,013 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีน รวมถึงรายงานการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 29-30 ก.ค.