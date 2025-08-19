ไทยพาณิชย์อัดฉีดสินเชื่อ5พันล.-ร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตฯคาร์บอนต่ำ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุนสมาคมธนาคารไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ สินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Transition Finance for Low Carbon Industries) มอบทางเลือก “สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” (Sustainable Finance) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.25% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี พร้อมวงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มุ่งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งพอร์ตเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นทางรอดใหม่ของอุตสาหกรรมไทยระยะยาว โดยมีนายยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ และนางสาวกองแก้ว บุญประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Business Banking L2 ร่วมในงาน
นายยรรยงกล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็น 1 ใน 9 ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีประสิทธิผล โดยร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพผ่านช่องทางของสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วยเป้าหมายวงเงินสินเชื่อรวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้นำเสนอ สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Financing) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.25% (ปีแรก) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์พลังงานสะอาด ให้วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี
"การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ แต่กำลังเป็นทางรอดใหม่ของอุตสาหกรรม ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเป็นพันธมิตรสนับสนุนลูกค้าในการก้าวสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ จะช่วยให้เอสเอ็มอีลดต้นทุนระยะยาว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เห็นผลได้จริง จากการนำเงินทุนใหม่นี้ไปติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ อาทิ โซลาร์เซลล์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสเข้าถึงลูกค้าและพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจในอนาคต"