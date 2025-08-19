“เงินทะลักเข้าคริปโต 3.75 พันล้านดอลลาร์–AuM พุ่ง 244 พันล้าน ทุบสถิติใหม่ทั่วโลก ขาใหญ่แห่ไหลเข้า ‘อีเธอเรียม’ กวาด 77%”

ตลาดคริปโตร้อนแรงอีกครั้ง หลังผลิตภัณฑ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลบันทึกเงินไหลเข้ามหาศาล 3.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในสัปดาห์เดียว ดันมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AuM) ทะยานแตะระดับ 244 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติการณ์ โดยมีสหรัฐฯ ครองสัดส่วนเกือบทั้งหมด ขณะที่ Ethereum กวาดเรียบ 2.87 พันล้านดอลลาร์ สร้างปรากฏการณ์ “ETHSANITY” ดันสถิติ ETF ใหม่ ส่วน Grayscale จุดพลุ Dogecoin ETF เพิ่มเชื้อไฟในสนามแข่งขัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดคริปโตสะท้อนภาพการกลับมาของความร้อนแรงอย่างแท้จริง หลังจากเงียบเหงามานานหลายสัปดาห์ โดยรายงานจาก CoinShares ระบุว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลบันทึกเงินไหลเข้า 3.75 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นตัวเลขสูงสุดอันดับ 4 เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ สะท้อนแรงซื้อจากสถาบันที่กลับมาคึกคัก
สิ่งที่น่าสนใจคือ iShares สามารถครองกระแสเงินไหลเข้าส่วนใหญ่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว แสดงถึง “ความเข้มข้น” ของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และความมั่นใจของนักลงทุนรายใหญ่ต่อผู้ให้บริการรายนี้
ด้าน สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร (AuM) ก็ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่แตะ 244 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาคริปโตหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum
ในเชิงภูมิศาสตร์ สหรัฐฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางของตลาด ด้วยสัดส่วนเงินไหลเข้า 99% หรือราว 3.73 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่แคนาดา (33.7 ล้านดอลลาร์), ฮ่องกง (20.9 ล้านดอลลาร์) และออสเตรเลีย (12.1 ล้านดอลลาร์) มีบทบาทน้อยกว่า ขณะเดียวกัน บราซิลและสวีเดนกลับบันทึกเงินไหลออก 10.6 ล้านดอลลาร์ และ 49.9 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ
ในเชิงสินทรัพย์ Ethereum กลายเป็นพระเอกของสัปดาห์ ด้วยกระแสเงินไหลเข้า 2.87 พันล้านดอลลาร์ หรือ 77% ของยอดรวม ดันยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีทำสถิติใหม่ 11 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ Bitcoin ที่ดึงได้เพียง 552 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 11.6% ของ AuM ในขณะที่ Ethereum กินสัดส่วนสูงถึง 29%
กระแส Altcoin ก็ไม่น้อยหน้า โดย Solana รับเงินไหลเข้า 176.5 ล้านดอลลาร์ และ XRP 125.9 ล้านดอลลาร์ สวนทางกับ Litecoin และ Ton ที่มีเงินไหลออกเล็กน้อย 0.4 และ 1 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนยังคงโฟกัสไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลตัวใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาคือ ETF ของ Bitcoin และ Ether ที่บันทึกสัปดาห์คึกคักที่สุดในประวัติการณ์ โดยในเวลาเพียง 4 วัน ปริมาณการซื้อขายรวมพุ่ง 40,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในนั้น Ether ETF กวาดไปถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ สร้างสถิติใหม่ทันที
เอริก บาลชูนาส นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg ขนานนามปรากฏการณ์นี้ว่า “ETHSANITY” พร้อมย้ำว่านี่คือการทำลายสถิติแบบ “ขาดลอย” ขณะที่ เนท เกรซี ประธาน ETF NovaDius เสริมว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดได้พิสูจน์แล้วว่า “ความต้องการมีอยู่จริง” ไม่ใช่แค่การคาดเดา
ขณะเดียวกัน Grayscale ก็เดินหน้าเสริมเกมรุก ด้วยการยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อ Grayscale Dogecoin Trust เป็น Grayscale Dogecoin Trust ETF พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ภายใต้สัญลักษณ์ “GDOG” หากผ่านการอนุมัติ จะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับศึก ETF คริปโตที่ดุเดือดอยู่แล้ว
ปัจจุบัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอ ETF คริปโตจำนวนมาก ตั้งแต่ Solana ไปจนถึง XRP ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่กำลังเปลี่ยนทิศทางภายใต้รัฐบาลทรัมป์ และยิ่งทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในปีนี้เต็มไปด้วย “ความร้อนแรง” อย่างต่อเนื่อง