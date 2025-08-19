LPN ผนึก 2 แบงก์ ปล่อยแคมเปญ “ลุมพินี ช่วยผ่อน 36 เดือน” กว่า 10 โครงการ เพื่อคนอยากมีบ้าน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “ลุมพินี ช่วยผ่อน 36 เดือน” แบ่งเบาภาระลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนมีที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ และส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัย ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบรับทุกความต้องการด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ากว่า 130,000 ครอบครัว มากว่า 36 ปี พร้อมมอบโปรโมชันสุดพิเศษจากธนาคาร ผ่อนสบายล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน 3 ปีแรก* สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาซื้ออาคารชุดพักอาศัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2568 สำหรับ 10 โครงการคอนโดฯคุณภาพทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่
1.ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
2.ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
3.ลุมพินี พาร์ค พหล 32
4.ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น
5.ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น
6.ลุมพินี วิลล์ จรัญ-ไฟฉาย
7.ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า - ริเวอร์วิว
8.ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48
9.ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
10.ลุมพินี ซีวิว ชะอำ
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่ม Affordable ที่ช่วงต้นปีมีการคาดการณ์ว่าจะมีการหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่สำหรับ LPN เราพบเซ็นทิเมนต์ที่น่าสนใจมีการเติบโตสวนทาง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา โครงการของ LPN ได้รับความมั่นใจจากลูกค้าทั้งในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง และการบริการหลังการขาย ซึ่งทำให้มีลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ทำให้สามารถรักษายอดขายไว้ได้นี้ มาจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และโครงการมีคุณภาพ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ LPN ให้ความสำคัญในทุกกลุ่มสินค้า
จากการศึกษาอินไซต์ของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ พบว่าลูกค้ามีความกังวลในเรื่องขั้นตอนการยื่นกู้ และเครดิตตัวเอง โดยเฉพาะในกลุ่มคนมีภาระเยอะ,เคยมีประวัติผิดชำระ, อาชีพอิสระ หรือค้าขายที่มีรายต่อเนื่อง แต่ยังไม่เคยยื่นกู้ และไม่มีข้อมูลเพียงพอ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการขอรับปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงมาตรการต่างๆจากภาครัฐ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน “LPN ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ 2 แบงก์ชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ที่ร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญอำนวยความสะดวกการเข้าถึงสินเชื่อให้กับลูกค้าในครั้งนี้ และมั่นใจว่า แคมเปญ “ลุมพินี ช่วยผ่อน 36 เดือน” จะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของโครงการคุณภาพได้สะดวกมากขึ้น
สำหรับเงื่อนไขโปรโมชั่น
ธนาคารกรุงไทย มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน นาน 3ปี สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สมมติฐานการคำนวณมาจากเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.45% ต่อปี ผ่อนชำระ 7,300 บาทต่อเดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญา 400,132.38 บาท) ระยะเวลาโครงการสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
และ ธนาคารกรุงเทพ ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน (3ปีแรก)* กับธนาคารกรุงเทพ พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-3 = 3.15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.15%-3.25% ต่อปี)
*สมมติฐานการคำนวณมาจากเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.49 % ต่อปี ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 509,188 บาท ยอดผ่อน 3,500 บาทต่อเดือน (3ปีแรก)
โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 14 พ.ค. 68 = 6.65% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้.