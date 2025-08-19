AWC ร่วมมือ A49 พัฒนาโครงการคุณภาพ สร้างสถาปัตยกรรมควบคู่ศิลปวัฒนธรรมไทย สู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลก

AWC เดินหน้าพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด AWC's Lifestyle Destination ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลาย โดยสานต่อความร่วมมือกับ A49 บริษัทสถาปนิกชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สะท้อนอัตลักษณ์ความงามของวัฒนธรรมไทย ผสานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษในทุกโครงการ ครอบคลุมหลากหลายโครงการระดับแลนด์มาร์กในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย อาทิ โครงการ ลานนาทีค เดสทิเนชั่น โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ สุขุมวิท กรุงเทพ โฮเทล และ สปา โดยการออกแบบคำนึงถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างสมดุล เพื่อส่งเสริมและนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และร่วมสนับสนุนไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาฯของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เดินหน้าความร่วมมือระยะยาวกับ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) บริษัทสถาปนิกชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อร่วมกันพัฒนาหลากหลายโครงการสำคัญ ครอบคลุมในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ภายใต้พอร์ตโฟลิโอคุณภาพของ AWC ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโต (Growth-Led Strategy) ที่มุ่งสร้างแลนด์มาร์กการท่องเที่ยว โดยนำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมมาตรฐานสากลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness Design) เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และผสานความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพระดับแลนด์มาร์กที่จะส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศให้แข็งแกร่ง พร้อมสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “AWC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ A49 พันธมิตรที่ร่วมสร้างสรรค์ AWC’s Lifestyle Destination ผ่านหลากหลายโครงการคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ A49 สำหรับวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า เข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความยั่งยืนได้อย่างลงตัว อาทิ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล โครงการ ‘เอ-ญ่า’ รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ ซึ่งพัฒนาเป็นไลฟ์สไตล์รูฟทอปที่ใหญ่และสูงที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ โรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท และล่าสุดคือสถาปัตยกรรมของโครงการ Jurassic World: The Experience และ Hatch Dome ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยโครงการต่างๆ ที่ AWC พัฒนาร่วมกับ A49 และพันธมิตรระดับโลก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าระยะยาวที่ยั่งยืน ส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่ประสบการณ์พิเศษที่ผู้มาเยือนได้ร่วมประทับใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมประเทศไทยในฐานะผู้นำจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก สอดคล้องพันธกิจของ AWC 'Building Better Future For All' เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน”
นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ประธานกรรมการบริหาร – กรรมการกำกับนโยบาย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) กล่าวว่า “การได้ร่วมงานกับ AWC ซึ่งเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงไลฟ์สไตล์ระดับโลก ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ A49 ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในแต่ละโครงการ เราขอขอบคุณ AWC ที่เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกโครงการของ A49 ได้รับการออกแบบโดยการนำองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม และบริบทของโครงการ ควบคู่การถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ควบคู่กับความยั่งยืนทั้งในด้านการออกแบบและการใช้งาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้ง A49 ยึดถือในการสร้างสรรค์โครงการมาโดยตลอด เราภูมิใจและหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก”
A49 เป็นบริษัทสถาปนิกชั้นนำของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกมากมาย อาทิ Best Large Firm: Popular Choice Winner Architizer A+Awards 2023 ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในการพัฒนาโครงการใหม่และการปรับปรุงอาคารเดิม ภายใต้แนวคิด “To Create Timeless Architecture with Design Knowledge to Define Future Living” ซึ่งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริบทของพื้นที่และสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบโรงแรมระดับโลกมากมาย ตอบโจทย์พาร์ทเนอร์แบรนด์โรงแรมระดับโลกด้วยดีไซน์สะดุดตาที่ยังคงอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างเด่นชัด และมีผลงานที่โดดเด่นภายใต้ความร่วมมือกับ AWC ทั้งระดับในประเทศและระดับโลก อาทิ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold เวอร์ชั่น 4 BD+C: Hospitality เป็นโรงแรมแรกในไทย หรือ ‘เอ-ญ่า’ รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ ที่ได้พัฒนาพื้นที่รูฟทอปของอาคาร ‘เอ็มไพร์’ สู่การเป็นไลฟ์สไตล์รูฟทอปที่ใหญ่และสูงที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ การออกแบบโครงสร้างภายนอกอาคารใหม่ของ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จนเกิดเป็น “ภาษาสถาปัตยกรรม” ใหม่ที่กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ หรือการออกแบบโรงแรม มีเลีย เชียงใหม่, ไทยแลนด์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างร่วมสมัย และโรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท ที่ได้การรับรองมาตรฐาน EDGE หรือมาตรฐานความยั่งยืนของ IFC รวมถึงสามารถคว้ารางวัล Best Luxury Bleisure Hotel in Bangkok ประจำปี 2567
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ AWC และ A49 จะร่วมกันพัฒนาหลากหลายโครงการที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมไลฟ์สไตล์เดสทิเนชั่นที่หลากหลาย ตั้งแต่โรงแรมลักชัวรีระดับโลก โครงการรีเทล-เทนเมนต์ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงโครงการเชิงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ โรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ สุขุมวิท กรุงเทพ โฮเทล และ สปา โรงแรม เจดับบลิว แมริออท แบงก์ค็อก รัชดาภิเษก โรงแรม พาราดิซุส จอมเทียน และโครงการ ลานนาทีค เดสทิเนชั่น เป็นต้น โดยการออกแบบจะผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละท้องที่เข้ากับความทันสมัยของสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมระดับโลก เพื่อนำเสนอประสบการณ์ไม่ซ้ำใครให้แก่ผู้มาเยือน โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่าง AWC ที่มุ่งพัฒนาโครงการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า และ A49 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า โดยทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทั้งการผสานคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน