YGG ลุยตลาดจีน เล็งร่วมต่อยอดพัฒนา IP บุกฐานลูกค้าในประเทศ

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป เตรียมโปรเจคใหม่ร่วมพัฒนา IP ในตลาดจีน พร้อมรุกฐานลูกค้าจีน เชื่อมูลค่าตลาดจีน มีศักยภาพเติบโตสูง มั่นใจจากความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ช่วยต่อยอดผลงานตรงความต้องการลูกค้า ขณะที่ในประเทศเพิ่มฐานลูกค้าใหม่สู่กลุ่มขนาดใหญ่ เล็งต่อยอดกับกลุ่มธุรกิจให้บริการระดับนานาชาติ พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ เติบโตยั่งยืน
นางสาวศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่า แผนธุรกิจของ YGG ในครึ่งหลังปี 2568 บริษัทเตรียมโปรเจคใหม่ร่วมพัฒนา IP กับลูกค้าในประเทศจีน และขยายฐานลูกค้าในตลาดจีนเพิ่มขึ้น เพราะจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าการตลาดสูง มีความพร้อม และมีศักยภาพในการเติบโต ส่วนในประเทศไทยได้เพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้น
ตลาดในประเทศจีน ยังมีความต้องการในงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์สูง โดยเฉพาะในเรื่องภาพและเนื้อหาดิจิทัลมีความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่งจากประสบการณ์ของ YGG มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นได้ ด้วยการให้ความสำคัญในการพัฒนาเนื้อหาที่ตรงใจลูกค้า ซึ่งจากจุดแข็งของ YGG จะเป็นโอกาสในการเพิ่มงานเพิ่มรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในตลาดจีน
สำหรับงานในตลาดจีนของ YGG มีทั้งงานComputer Graphics (CG) งานภาพยนตร์โฆษณา งาน Cinematic ของบริษัทผลิตเกม เเละงานต่อยอดพัฒนา IP กับบริษัทในจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าได้ในระยะยาว
นางสาวศิรกาญจน์ กล่าวว่า ในส่วนของลูกค้าในประเทศ บริษัทได้ขยายฐานไปสู่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจให้บริการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมมือพัฒนา IP ที่จะช่วยสร้างเนื้อหาดิจิทัลที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ตลาดในระยะยาว และจากความร่วมมือกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและขยายขอบเขตในการสร้าง IP ที่สามารถพัฒนาเป็น Digital Content ที่มีคุณค่าและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายตลาด
“เราจะมีการพัฒนา IP ร่วมกับลูกค้าในตลาดจีน และ พัฒนา IP กับกลุ่มธุรกิจให้บริการระดับนานาชาติในประเทศไทย งานที่พัฒนาร่วมกันยังเป็นความลับ แต่เชื่อว่าการพัฒนา IP ร่วมกัน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตลาดและผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตในอนาคต เราได้ผ่านการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมแผนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวศิรกาญจน์ กล่าว