ญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติ Stablecoin ผูกเงินเยนตัวแรก สั่นสะเทือนตลาดพันธบัตรและการเงินโลก

สำนักงานบริการทางการเงินญี่ปุ่น (FSA) จ่อไฟเขียวให้ JPYC กลายเป็น Stablecoin ตัวแรกที่ตรึงค่าเงินเยนภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมโครงสร้างการเงินดิจิทัลของญี่ปุ่นและอาจเขย่าตลาดพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่ Circle ก็เร่งบุกตลาดญี่ปุ่นด้วย USDC ท่ามกลางการแข่งขัน Stablecoin ที่ร้อนแรงระดับโลก
JPYC สกุลเงินดิจิทัลเยนตัวแรกของญี่ปุ่น
สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเตรียมอนุมัติ JPYC ให้เป็น Stablecoin ตัวแรกที่มีการตรึงค่ากับเงินเยน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของญี่ปุ่นที่เปิดทางให้มีสินทรัพย์ดิจิทัลผูกกับเงินสกุลภายในประเทศอย่างเป็นทางการ
โดยบริษัทฟินเทค JPYC ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจโอนเงินภายในเดือนนี้ เพื่อเป็นผู้ถือสิทธิ์ออก Stablecoin เยนดังกล่าว โดยโทเค็นแต่ละหน่วยถูกออกแบบให้รักษามูลค่า 1 JPYC เท่ากับ 1 เยน ค้ำประกันด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น การออกเหรียญจะดำเนินการผ่านการโอนเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลหลังจากผู้ใช้ยื่นคำขอซื้อ
สั่นคลอนสมดุล Stablecoin โลก
ปัจจุบันตลาด Stablecoin ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า 286,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกครอบงำโดย Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐ เช่น USDT และ USDC ซึ่งการมาของ JPYC จึงถูกจับตาว่าจะสร้างสมดุลใหม่ให้กับตลาด โดยเฉพาะในญี่ปุ่นซึ่ง Stablecoin ดอลลาร์ได้เข้าไปยึดฐานผู้ใช้งานจำนวนมากแล้ว
JPYC กับผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรญี่ปุ่น
โอคาเบะ ตัวแทนของ JPYC ระบุผ่านโพสต์บน X ว่า Stablecoin เยนอาจมีผลต่อความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งผู้ให้บริการ Stablecoin อย่าง USDT และ USDC ได้กลายเป็นผู้ถือพันธบัตรรายใหญ่ เพื่อใช้เป็นหลักประกันของโทเคนที่หมุนเวียน
เขาย้ำว่า หาก JPYC ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย บริษัทผู้ออกอาจต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในปริมาณมาก ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการ JGB และเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ขณะเดียวกันยังเตือนว่า ประเทศที่พัฒนา Stablecoin ล่าช้า อาจเผชิญแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ย เพราะสูญเสียความต้องการพันธบัตรจากผู้เล่นกลุ่มใหม่
การแข่งขันเดือด Circle เปิดเกมรุก USDC
ไม่เพียง JPYC เท่านั้นที่เร่งเดินเกมในญี่ปุ่น ล่าสุด Circle ได้เปิดตัว USDC อย่างเป็นทางการเมื่อ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หลังได้รับการอนุมัติจาก FSA ให้จดทะเบียนใน SBI VC Trade ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การร่วมทุนของ SBI Holdings และ Circle Japan KK
การอนุมัติครั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ถือเป็นครั้งแรกที่ FSA ไฟเขียวให้ Stablecoin จากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของญี่ปุ่น Circle ยังประกาศแผนขยายการซื้อขาย USDC ไปยังแพลตฟอร์มรายใหญ่ของญี่ปุ่น อาทิ Binance Japan, bitbank และ bitFlyer ซึ่งมีปริมาณซื้อขายรายวันสูงกว่า 25 ล้านดอลลาร์ และดึงดูดผู้ใช้งานรวมกว่า 1.8 ล้านคนต่อเดือน
ศึกยักษ์ชนยักษ์ Stablecoin เยน vs ดอลลาร์
การเดินหน้าของ JPYC และ USDC ในญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงการแข่งขันของบริษัทฟินเทค แต่คือเกมเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเงินระดับโลก ญี่ปุ่นกำลังใช้ JPYC เป็นเครื่องมือเพิ่มความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเสริมเสถียรภาพในตลาดตราสารหนี้ ขณะที่ Stablecoin ดอลลาร์ยังคงรักษาความได้เปรียบด้วยฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งในประเทศ
อย่างไรก็ตาม เส้นทางต่อจากนี้จึงไม่เพียงวัดกันที่เทคโนโลยี แต่คือบททดสอบด้านนโยบายการเงินและศรัทธาของผู้ลงทุนต่อเงินเยนและดอลลาร์ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ