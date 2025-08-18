NCH ผนึก TOA เดินหน้าภารกิจ Net Zero พลิกโฉมบ้านสู่ ‘Green Living’ ด้วยนวัตกรรมสีรักษ์โลก

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง รายแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง ISO จับมือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA) ผู้นำนวัตกรรมสี วัสดุปกป้องพื้นผิว เคมีภัณฑ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสู่ Net Zero สร้างสรรค์บ้านยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห่วงใยสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม ‘Green Living’
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ร่วมมือขับเคลื่อน และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ด้วยการร่วมมือ ผนึกกับแบรนด์ชั้นนำ TOA ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทย มาอย่างยาวนาน สร้างสรรค์โครงการบ้านที่สร้างความเชื่อมั่น ใส่ใจด้านการออกแบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำยันปลายน้ำ มีความพิถีพิถันในการเลือกสรรวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะตระหนักดีว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งใจคัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์พันธมิตรที่มีแนวนโยบายเดียวกันคือให้ความสำคัญในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกครอบครัว ผู้อยู่อาศัย สู่การบริการอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้ประโยชน์โดยตรงในด้านการมีสุขภาพ ที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีใจรักษ์โลกร่วมกัน
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเทรนด์ Green Living หรือการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้รับความสำคัญมากขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย TOA ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมสี วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก จึงเดินหน้าภายใต้ภารกิจ ‘พิชิต Net Zero’ เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่มุ่งเน้นความสมดุลทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย TOA ได้ผ่านการรับรอง ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction; CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 133 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น สีทาอาคาร 131 ผลิตภัณฑ์ และแผ่นยิปซัม 2 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปีนี้ เพิ่มการรับรองใหม่อีกถึง 91 ผลิตภัณฑ์
“TOA ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยพันธกิจองค์กรสีเขียว GREEN MISSION และกลยุทธ์ 7-GREEN ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการใช้งานจริงของลูกค้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ความร่วมมือนี้ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยของคนไทย แต่ยังเป็นการรวมพลังของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาควัสดุก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ สะท้อนพันธกิจร่วมของทั้งสององค์กรในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกชีวิต ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม” นายจตุภัทร์กล่าว
ด้านนายสมนึก กล่าวปิดท้าย ทั้งนี้ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง มีนโยบายเพื่อรองรับความสุข ในสังคม Green Living จึงได้ผนึกแบรนด์ชั้นนำ สี TOA ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกันมายาวนาน Green Partner Brands ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สีทาผนังภายนอกของ TOA ที่มีเทคโนโลยี Super UV Block ฟิล์มสีสะท้อนความร้อน (Heat Reflection) มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 95% ลดอุณหภูมิบนผนังได้มากกว่า 5 องศาเซลเซียส ทำให้ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และประหยัดค่าไฟได้ ทั้งยังไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีสีเพื่อสุขภาพ Ultra Low VOCs และสามารถทำลายเชื้อโคโรน่าไวรัส ได้มากกว่า 99.6% ภายในเวลา 30 นาที ซึ่ง เอ็น.ซี มี แบรนด์โครงการบ้านมากกว่า 74 โครงการ สามารถช่วยโลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 639.035 Ton CO2e เทียบเท่าการปลูกต้นสัก 371.532 ไร่
การผนึกร่วมมือกันในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมมือกันสร้างโลกที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero การดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม การทุ่มเทในแนวทางนี้ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับโลก ในการร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัย เป็นนวัตกรรมมาเชื่อมโยงรักษ์โลกที่ดีต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม.