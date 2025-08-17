11 หุ้น SETHD เสิร์ฟปันผลจุก ๆ เกิน 5% แถมรอบ 1 เดือนราคาพุ่งกระจาย

ในห้วงตลาดหุ้นไทยผันผวน หุ้นปันผลสูงยังคงเป็นทางรอด ทางเลือกที่นักลงทุนนิยมกันอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนในหุ้นดัชนี SETHD ที่ผ่านการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแล้ว และคราวนี้มาส่องหุ้นในกลุ่มนี้ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 เกิน 5% และมีผลตอบแทนราคา 1 เดือนบวกเกิน 9% ขึ้นไป มีทั้งสิ้น 11 หลักทรัพย์
1.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 9.69%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 10.65%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 7.87%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +6.94%,ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -14.44%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 1.54 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.94 / 1.11 บาท,ค่าP/E 5.86 เท่า,มาร์เก็ตแคป 26,817.67 ล้านบาท
SIRI ไตรมาส 2 ปี 2568 แสนสิริมีรายได้รวม จำนวน 8,786 ล้านบาท ลดลง 7.1% หรือ 671 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนของกำไรสุทธิ จำนวน 1,214 ล้านบาท ลดลง 12.5% หรือ 173 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของกำไรขั้นต้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
2.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 7.97%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 8.80%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 6.31%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +11.02%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +11.49%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 131.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 133.00 / 102.00 บาท,ค่าP/E 9.20 เท่า,มาร์เก็ตแคป 441,091.05 ล้านบาท
SCB ได้รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท +2% QoQ, +28% YoY สูงกว่าฝ่ายวิจัยและตลาดของโบรกฯคาด 16-17% หลักๆ มาจาก Non – NII ในกลุ่ม Trading income ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโต QoQ และ YoY ในงวดนี้
3.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 7.96%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 9.90%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 7.36%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +5.24%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -20.40%,ราคา ณ 15 ส.ค.68 อยู่ที่ 4.02 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50 / 3.18 บาท,ค่าP/E 8.81 เท่า,มาร์เก็ตแคป 48,037.85 ล้านบาท
โบรกคาด LH น่าจะ outperform คู่แข่ง ด้วยกำไรสุทธิที่เติบโต 38.3% yoy ในไตรมาส 2/68 เพราะมีกำไรที่รับรู้ครั้งเดียว (หลังหักภาษี) จำนวน 619.4 ล้านบาท จากการขายอพาร์ทเมนท์สองแห่งในสหรัฐ
4.ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 7.82%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 2.69%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 0.95%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +21.49%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -34.08%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 14.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.00 / 10.00 บาท,ค่าP/E 14.05 เท่า,มาร์เก็ตแคป 44,100.00 ล้านบาท
บล.พาย ระบุว่า ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังปัจจัยกดดันด้านอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ใกล้มีความชัดเจน ราคาปัจจุบันซื้อขายบนPER 14.9 เท่า สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่อาจผ่านจุดต่ำสุดของปีในไตรมาส 1/68 และอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯที่ 19% ไปบ้างแล้ว ขณะที่กำไรไตรมาส 2/68 ที่ออกมาน้อยกว่าคาดทำให้โอกาสในการที่เราจะปรับประมาณการปีนี้ขึ้นเป็นไปได้น้อย ราคาปัจจุบันมี Downside risk 4.8% จากราคาเหมาะสมของเราที่ 14.00 บาท เราจึงปรับลดคำแนะนำลงจาก “ซื้อ” เป็น “TRADING”
5.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 7.74%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 8.64%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 5.75%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +9.93%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -4.32%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 7.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.50 / 5.60 บาท,ค่าP/E 5.29 เท่า,มาร์เก็ตแคป 24,380.72 ล้านบาท
บล.พาย ระบุว่า แนวโน้มครึ่งปีหลังยอดโอนปรับตัวสูงขึ้น HoH ผู้บริหารยืนยันคงเป้าเปิดโครงการปีนี้ที่ 6.5 หมื่นล้านบาท โดยในครึ่งปีหลังเหลือมูลค่าโครงการที่มีกำหนดรอเปิดอีก 5.3 หมื่นล้านบาท (ครึ่งปีแรกของปี 2568 เปิดแล้ว 18% ของเป้าปี) ซึ่งมองเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการฟื้นตัวของยอดขาย ประกอบกับคาดมีสัดส่วนการโอนคอนโด JV อัตรากำไรสูงที่มากขึ้น หนุนยอดโอนกรรมสิทธิ์และอัตรากําไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังแม้จะยังมีกํารแข่งขันราคาในตลาดแนวราบที่สูงก็ตาม
6.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 7.10%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 5.82%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 6.47%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +17.62%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +8.10%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 56.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 58.25 / 39.25 บาท,ค่าP/E 10.24 เท่า,มาร์เก็ตแคป 48,053.66 ล้านบาท
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2568-2569 ขึ้นปีละ 2% หลังจากปรับลดสมมติฐาน credit cost ลง โดยประเมินผลขาดทุนจากการขายรถยนต์ยึด (LoS) ที่ลดลงเหลือ 2.8 พันล้านบาทในปี 2568-2569 หลังจากที่ LoS ลดลง 50% YoY เหลือ 1.3 พันล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2568 ทั้งนี้สต๊อกรถยนต์ของธนาคารลดลง 20% QoQ เหลือ 2,000 คันในไตรมาส 2/68 (เทียบกับ 4,600/3,200 คันในปี 2566/2567) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีดังนั้นเราคาดว่า ROE จะอยู่ที่ 8.0-8.9% ในปี 2568-2569 เทียบกับ 8.1% ในปี 2567 หมายเหตุ: KKP ได้จัดประเภทการลงทุนใน KTC (แนะนำซื้อ, ราคาเป้าหมาย 30 บาท) ไว้เป็นการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกำไรเบ็ดเสร็จอื่นดังนั้นกำไร/ขาดทุนจะไปสะท้อนในกำไรสะสมไม่กระทบกับงบกำไรขาดทุน
7.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 6.31%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 4.13%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 3.71%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +15.02%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +16.67%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 24.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.70 / 18.00 บาท,ค่าP/E 7.70 เท่า,มาร์เก็ตแคป 342,413.50 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า มีมุมมอง Neutral ต่อการจัดตั้งธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) เพราะเป็นการรายงานความคืบหน้าเท่านั้นโดย KTB ถือหุ้นในธนาคารไรสาขา (Virtual Bank) ที่ 41% โดยเราคงมุมมองเดิมช่วงแรกในการเปิดดำเนินการธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) เราคาดว่าธนาคารอาจมีผลขาดทุนเพราะเป็นช่วงการลงทุนด้านดิจิทัลและการระดมเงินฝากซึ่งคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารดั้งเดิมสาหรับการปล่อยสินเชื่อคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้เน้นที่สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันทั้งนี้เราคงคำแนะนำ BUY และคง TP25F ที่ 28 บาท ยังชอบ KTB และคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารคู่กับ SCB (BUY, TP 145 บาท ) เพราะคาดธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 7% รวมถึงเป็นธนาคารที่มีความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์น้อยจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า และได้ผลบวกจากการบินไทย (THAI) กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งด้านคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร
8.M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 6.36%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 6.63%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 3.52%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +16.75%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -3.66%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 23.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 30.75/13.80 บาท,ค่าP/E 17.79 เท่า,มาร์เก็ตแคป 21,824.81 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า M ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ 0.50 บาท (XD 26 ส.ค.2568) เราคงคำแนะนำ Neutral ราคาเป้าหมาย 16 บาท โดยยังไม่รวม upside จากโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ของ MK และการขยายแบรนด์ “Bonus Suki” อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นกว่า 70% นับตั้งแต่เริ่มโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์และเปิดตัวแบรนด์ ใหม่ เรามองว่าได้สะท้อนบางส่วนของความคาดหวังเชิงบวกต่อกำไรแล้ว
9.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 5.80%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 12.04%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 6.88%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +11.02%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +15.93%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 32.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 55.50 / 21.00 บาท,ค่า P/E 8.58 เท่า,มาร์เก็ตแคป 73,158.11 ล้านบาท
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คาดกำไรปกติไตรมาส 3/6 ลดลงตามค่าการกลั่นที่ลดลงและการหยุดซ่อมบำรุง ค่าการกลั่น SG GRM ไตรมาส 3/68 TD$ 3.9/บาร์เรล -30%QoQ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY การลดลง QoQ โดยหลักจากราคาน้ำมันเตาลดลงจากระดับสูงและเบนซินลดลง แต่น้ำมันดีเซลและ Jet เพิ่มขึ้น ทำให้เราคาดว่าโรงกลั่นไทยรวมถึง TOP จะมีค่าการกลั่นสูงกว่า SG ตามสัดส่วนกลั่นน้ำมันดีเซลที่สูง อย่างไรก็ตาม อัตราการกลั่นจะลดลงมากเป็น 85% ตามการหยุดซ่อมบำรุง CDU-3 30 วัน ซึ่งจะกระทบโรงอะโรเมติกส์ด้วย U.rate ลงเป็น 50% ทั้งนี้ ราคาหุ้นปรับขึ้นแข็งแกร่ง Upside จำกัดลง ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อเก็งกำไร” ราคาหุ้น TOP ปรับขึ้นแข็งแกร่ง +25% ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา จากประเด็นความคืบหน้าการจัดหาผู้รับเหมาโครงการ CFP เป็นหลัก ขณะที่คาดกำไรไตรมาส 3/68 จะอ่อนลงตามค่าการกลั่นและอัตราการกลั่นลดลงตามการหยุดซ่อมบำรุง
10.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 5.74%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 4.56%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 4.23%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +7.48%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -36.81%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 11.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.00 / 7.35 บาท,ค่าP/E 11.93 เท่า,มาร์เก็ตแคป 16,787.01 ล้านบาท
บล.กรุงศรี มีมุมมอง Neutral ต่อข้อมูลในการประชุมนักวิเคราะห์โดยแม้บริษัทคงเป้าซื้อหนี้อยู่ที่ 2 พันล้านบาท ทว่ามองเป้าหมายมีความท้าทายจากทั้งผลจากนโยบายคุณสู้เราช่วยทำให้มี Supply ของ NPLs ขายออกมาลดลง รวมถึงกระแสเงินสดที่เน้นใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้เป็น Priority หลัก ทั้งนี้ คงมุมมองต่อการคาดกำไรปกติไตรมาส 3/68 ลดลง y-y แม้ JMT จะมีแผนในการเพิ่มรายได้ด้วยการเร่งติดตามหนี้, ทำโปรโมชั่นเพิ่ม Settlement Disocunt ให้ลูกหนี้มาจ่าย, รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนผ่านการลดต้นทุนด้าน Operation และบุคลากรทว่าเรามองทิศทางกำไรใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกของปี 2568 คือสภาวะเศรษฐกิจยังมีผลลบต่อ Cash collection และ ECL ที่คาดทรงตัวสูงเพิ่มขึ้น q-q ตามปัจจัยฤดูกาล คงคำแนะนำ Neutral บนราคาเป้าหมายปีนี้เดิม 9.5 บาทบน PBV25F 0.5x อิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง -1.5SD ขณะที่ปีหน้า เบื้องต้นที่ 13.4 บาท
11.MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 2568 อยู่ที่ 5.20%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 4.81%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 2566 อยู่ที่ 3.98%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +12.84%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -7.52%,ราคา ณ 15 ส.ค.2568 อยู่ที่ 30.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 41.25 / 24.30 บาท,ค่าP/E 14.39 เท่า,มาร์เก็ตแคป 26,809.99 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า ให้ราคาเป้าหมายที่ P/E 11 เท่าของปีนี้ ปัจจุบันซื้อขายกันที่ P/E 13.3 เท่าของปีนี้ เราคิดว่าสภาพเศรษฐกิจในเมียนมาอาจจะยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะหลังจากได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม ความมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นในเมียนมาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในไตรมาส 4/68 อาจนำไปสู่ความมีเสถียรภาพทํางเศรษฐกิจมากขึ้นและเป็น upside สำหรับยอดขายและกำไรของ MEGA