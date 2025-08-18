หุ้น THAI..บินมาไกลเกินฝัน / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ออกมาประสานเสียง เตือนถึงความร้อนแรงของราคาหุ้นที่วิ่งล้ำหน้าปัจจัยพื้นฐาน หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ราคาปรับตัวลง และอาจเป็นการปิดรอบขาขึ้น นับจากกลับเข้ามาซื้อขายใหม่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หมายสำนัก ประเมินราคาเป้าหมายหุ้น THAI ไว้เพียง 10 บาทเศษเท่านั้น แต่ราคาหุ้นก็พุ่งทะลุราคาเป้าหมายตั้งแต่วันแรก และยังเดินหน้าต่อไป จนขึ้นไปแตะที่ระดับ 20 บาท และเป็นหุ้นที่ครองความเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดอันดับ 1 ในทุกวัน
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 โดยมีกำไรสุทธิ 21,955.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเพียง 2,7145.88 ล้านบาท เป็นปัจจัยหนุนให้หุ้น THAI ทะยานต่อ แม้ยังคำนวณค่า พี/อี เรโช ไม่ได้ก็ตาม เพราะผลประกอบการรวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ยังขาดทุนอยู่
แต่แม้ยังไม่มีค่า พี/อี เรโช นักลงทุนก็ยังแห่เข้าไปลุยซื้อขายหุ้น THAI กันล้นหลาม โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งโหมซื้อหุ้นเก็บเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ผลักดันราคาจนวิ่งมาไกลเกินฝัน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปหุ้น THAI ขยับขึ้นไปที่ 467,004 ล้านบาทแล้ว เป็นหุ้นขนาดใหญ่ติด 10 อันดับแรก และปีหน้า คงจะถูกบรรจุเข้าสู่การคำนวณดัชนี ฯ
แต่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศไม่รอแล้ว ไปช้อนซื้อหุ้น THAI กันฝุ่นตลบ จนราคาขึ้นไปยืนอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไม่แนะนำให้ซื้อแล้ว แต่เปลี่ยนมาแนะนำให้ชิงขายทำกำไรออกไปก่อน เพราะราคามีความเสี่ยงสูง
หุ้น THAI มีลักษณะเหมือนหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA โดยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ด้วยกัน และฟรีโฟลทหรือสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยต่ำเหมือน ทำให้ราคาขึ้นลงอย่างร้อนแรง เมื่อมีแรงซื้อแรงขายเข้ามาจำนวนมาก
แม้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย THAI มีรวมกว่า 1.1 แสนราย แต่การถือหุ้นของแต่ละรายมีจำนวนไม่มาก โดยโบรกเกอร์บางสำนักประเมินว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด ถือหุ้น THAI รวมกันประมาณ 2 พันล้านหุ้นเศษ สัดส่วนการถือหุ้นไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน
ปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดที่มีจำนวนน้อย ส่งผลให้ราคาขึ้นลงได้ร้อนแรง เช่นเดียวกับหุ้น DELTA จนมีการตั้งฉายาหุ้น THAI เป็นหุ้น DELTA2
แต่หุ้น THAI ทะยานขึ้นมาไกลจนถึงจุดหมายปลายทางขาขึ่นแล้ว และเริ่มถูกเทขายทำกำไร โดยเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ทยอยเทขายหุ้นมาตลอดทาง นับจากกลับเข้ามาซื้อขาย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไส้เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนในราคาเพียงหุ้นละ 4.48 บาท ซึ่งมีกำไรหุ้นละ 200%-300%
ส่วนนักลงทุนที่ไล่เก็บหุ้น THAI ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
แต่เมื่อราคาแรงเกินไป นักลงทุนสถาบันก็ไม่สู้เหมือนกัน และเป็นสาเหตุที่ THAI ไปต่อไม่ไหว
ราคาหุ้น THAI เมื่อวันศุกร์ผ่านมา ถอยลงมาปิดที่ 16.50 บาท ลดลง 1.30 บาท โดยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานเข้าสู้ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นจริง
และแม้จะลงมายืนที่ระดับ 16.50 บาท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็ยังไม่มีคำแนะนำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าไปช้อนซื้อ
ถ้ารักชอบหุ้น THAI ต้องรอต่อไปก่อน รอให้ราคาปรับฐานลงมาอีกหน่อย จึงจะเริ่มมีความน่าสนใจ เพราะราคาล่าสุดยังแพงไปหน่อย