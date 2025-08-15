SAWAD กำไรครึ่งปีแรก 2.4 พันล.-เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อ – นายหน้าประกัน

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น โชว์กำไรไตรมาส 2 ที่ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้่นจากปีก่อน 15.7% ขณะที่ 6 เดือนแรกปีนี้มีรายได้รวม 9,573 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,455 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนและพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าขยายบริการธุรกิจสินเชื่อ – นายหน้าประกัน มั่นใจพอร์ตโตอย่างต่อเนื่อง
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 แข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,798 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,317 ล้านบาท ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 15.7% ในขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 9,573 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,455 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนและพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการชะลอตัวจากปัจจัยต่างๆ
สำหรับไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนที่เป็นฐานรายได้หลัก โดยมีรายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 2.1% สะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารพอร์ตสินเชื่อที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มี yield สูงขึ้น รวมถึงการสิ้นสุดโครงการลดดอกเบี้ยชั่วคราวที่ช่วยเหลือลูกหนี้ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากค่านายหน้าประกันภัยเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีรายได้อยู่ที่ 342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 10.3% โดยรายได้ค่านายหน้าประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มพันธมิตรบริษัทประกันภัยให้ครอบคลุม และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ สะท้อนความแข็งแรงของธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 715 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากไตรมาสก่อน จากการลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากการจัดอันดับเรทติ้ง A- จาก FITCH
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในระดับ 5-10% พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างรอบด้านด้วยการยกระดับบริการดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันศรีสวัสดิ์จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่ตอบโจทย์อย่างครอบคลุม ควบคู่ไปกับนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) อันเป็นกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทยึดถือมาตลอด เพื่อให้บริษัทเป็นที่พึ่งทางการเงินที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส ตลอดจนเสริมบทบาทความเป็นองค์กรภาคเอกชนที่พร้อมยืนเคียงข้างคนไทย”
สำหรับแนวโน้มและกลยุทธ์ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2568 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและปรับสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมกับภาวะการแข่งขันและความเสี่ยงของแต่ละประเภทสินเชื่อ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการด้านสินเชื่อ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มประกันออนไลน์อย่างครบวงจรที่จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจให้ก้าวกระโดด ขณะเดียวกันด้าน Digital Transformation โครงการ e-KYC และ Mobile Lending Platform มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน และอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการสมัครสินเชื่อ ลดเวลาการอนุมัติ และลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ในระยะยาว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในอนาคต
ล่าสุด SAWAD ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท โดยมีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนสถาบันและสหกรณ์ ส่งผลให้ยอดจองซื้อเกินยอดจัดสรรกว่า 2 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
นางสาวธิดา กล่าวด้วยว่า “การตอบรับอย่างล้นหลามของนักลงทุนต่อหุ้นกู้ SAWAD เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรายังคงเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนจะนำเงินไปชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ขยายพอร์ตสินเชื่อ และเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ”
“SAWAD ยึดมั่นในการให้บริการที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรมเสมอมา เราจะเดินหน้าเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย ด้วยการขยายโอกาสทางการเงินอย่างยั่งยืน”