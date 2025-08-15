ADD แจกปันผล-หลังกำไรครึ่งปีหลังโต

แอดเทค ฮับ ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.06 บาท เตรียมขึ้น XD วันที่ 26 ส.ค. นี้ เพื่อจ่ายปันผล วันที่ 9 ก.ย. 2568 หลังงบงวดครึ่งปีแรก 2568 ฟอร์มเด่น มีกำไรจากการดำเนินงาน 32.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.05% (YoY) และรายได้จากการให้บริการ 190.95 ล้านบาท โต 22.63% (YoY) อานิสงส์ยอดการใช้ดิจิทัลโซลูชันพุ่ง พร้อมบุ๊ครายได้จาก Music Monetization เป็นไตรมาสแรก
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 27 ส.ค. 2568 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 26 ส.ค. 2568 เพื่อจ่ายปันผล วันที่ 9 ก.ย. 2568
โดยในครึ่งปีแรก 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเดินหน้าปรับกลยุทธ์ภายในองค์กร ควบคู่กับการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งประสบความสำเร็จและสะท้อนถึงผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 32.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) รวมถึงมีรายได้จากการให้บริการรวม 190.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.23 ล้านบาท หรือ 22.63% (YoY)
ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 มีรายได้จากการให้บริการรวม 104.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.02 ล้านบาท หรือ 36.52% (YoY) และกำไรจากการดำเนินงาน 15.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.77% (YoY) สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันลดลงจากผู้เล่นจำนวนน้อยราย และส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้สิทธิประโยชน์ด้านการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากบริการเพลง (Music Monetization) เต็มในไตรมาส 2/2568 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมการเติบโตทางธุรกิจ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการให้บริการ ดังนี้
รายได้จากการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ : ในไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 30.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59%(YoY) และงวด 6 เดือนของปี 2568 มีรายได้ 55.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.90%(YoY) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากคอนเทนต์ในธุรกิจการสร้างรายได้จากดนตรี (Music Monetization)
รายได้จากการให้บริการดิจิทัลโซลูชัน : ในไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 31.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.33% (YoY) และงวด 6 เดือนของปี 2568 มีรายได้ 63.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.02% (YoY) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริการและจำนวนยอดการใช้จ่ายผ่านระบบของผู้ใช้บริการบนระบบที่บริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายได้จากการให้บริการการตลาดดิจิทัล : ในไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 42.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.58% (YoY) ส่วนงวด 6 เดือนของปี 2568 มีรายได้ 71.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.97% (YoY) เนื่องจากกลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากบริการการตลาดจากการสร้างรายได้จากดนตรี (Music Monetization)
นอกจากนี้ นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ได้กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2568 ว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก (BU) ได้แก่ การให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ การให้บริการดิจิทัลโซลูชัน และการให้บริการการตลาดดิจิทัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยบริการจากการสร้างรายได้จากดนตรี ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหลังจากการลงทุนใน GLORY และ OCEAN และจัดได้ว่าจะเป็นการให้บริการที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับ ADD หนุนให้ผลการดำเนินงานในปีนี้ทั้งปีสามารถเทิร์นอะราวด์ได้ตามแผนที่วางไว้