NCL พลิกมีกำไรสุทธิรอบ 3 ปีผนึก “Navantia”รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่อู่ต่อเรือสเปนรุกธุรกิจป้องกันประเทศ

“เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์” โชว์ฟอร์มเด่น ไตรมาส 2/2568 กวาดรายได้ 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% พลิกมีกำไรสุทธิ 2.2 ล้านบาท ครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ ส่งบริษัทลูก”โกลเด้น ซัพพลาย” ผนึกพันธมิตรระดับโลกในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” Navantia” รัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือของประเทศสเปน ซึ่งให้บริการออกแบบ, สร้าง และสนับสนุนเรือผิวน้ำ, เรือดำน้ำ และระบบต่างๆ โดยบริษัทรับหน้าที่ จัดการและสนับสนุนโครงการของ Navantia ในไทยทั้งหมด สร้างรายได้โดดเด่นต่อเนื่อง
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 /2568 ว่า มีรายได้รวม 190.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้งวดไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2.2 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 43.3 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 32.7 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ที่พลิกเป็นกำไรสุทธิถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2/2565
รายได้และกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากรายได้จากการให้บริการ 149.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่ม 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน นอกจากนี้ยังมีการรับรู้รายได้จากการขาย 41 ล้านบาทเป็นไตรมาสแรก
ส่วนค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 182 ล้านบาทลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 24.7 ล้านบาท หรือ 40%
“การรับรู้รายได้จากการขายและรายได้บริการส่วนหนึ่งมากจากบริษัท โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ NCL ถือหุ้น 100% โดยรายได้ของบริษัทดังกล่าว เกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่าง บริษัทและ Navantia ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือของประเทศสเปนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในยุโรป และใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ที่ดำเนินธุรกิจด้านการต่อเรือสำหรับพลเรือนและการทหาร, การออกแบบระบบเทคโนโลยีขั้นสูง (deep-tech) และการผลิตโครงสร้างสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมนอกชายฝั่ง หรือไฮโดรเจน ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2548 ให้บริการออกแบบ, สร้าง และสนับสนุนเรือผิวน้ำ, เรือดำน้ำ และระบบต่างๆ หลากหลายประเภท มีการจ้างงานโดยตรงเกือบ 5,000 คน ซึ่งกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการในเมืองลาโกรุญญา, กาดิซ, การ์ตาเฮนา และมาดริด”นายพงษ์เทพกล่าว
นายพงษ์เทพกล่าวอีกว่า ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและสนับสนุนโครงการของ Navantia ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญหลายด้าน ได้แก่ การจัดหาและบริหารจัดการทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ชำนาญการของไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิค, การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานท้องถิ่นและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งในประเทศไทยและพื้นที่ปฏิบัติการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
“ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่การบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสร้างความไว้วางใจให้กับพันธมิตรระดับโลกในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นอกจากนี้หลังจากที่ได้ร่วมงานกับ Navantia เป็นเวลากว่า 1 ปีนับตั้งแต่ต้นปี 2567 คณะผู้บริหารมีความพึ่งพอใจกับการร่วมงานเป็นอย่างมากและมีแผนร่วมงานกันในโครงการต่อไป”นายพงษ์เทพกล่าว