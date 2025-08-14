ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.36-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าในช่วงเช้าท่ามกลางแรงกดดันเงินดอลลาร์ฯ จากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยล้างช่วงบวกและอ่อนค่าลงในช่วงบ่ายตามแรงขายในตลาดทองคำ ประกอบกับน่าจะมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 550 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 5,049 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.15-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนก.ค. ของจีน และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. และตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. (เบื้องต้น)