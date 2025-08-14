LIT คัมแบ็กครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 110%

ลีซ อิท เปิดงบครึ่งแรกปี 68 รายได้พุ่ง 63% กำไรทะยาน 110% รับแรงหนุนจากลูกค้า SMEs คู่ค้าภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น หลังรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะที่ธุรกิจบริษัทย่อย "ยูไลท์ ดิจิตอล" ลุยเจาะกลุ่มลูกค้า GEN Z ขายสินค้าไอที และไลฟ์สไตล์ออนไลน์แบบผ่อนชำระ ผลตอบรับเกินคาด ดัน Margin พุ่ง ฟากผู้บริหาร "สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ" ระบุมั่นใจโค้งหลังยังแรง ปักธงคุม NPLs ไม่เกินระดับ 3% ของสินเชื่อใหม่ เตรียมออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/68 พร้อมต่อยอดธุรกิจเข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT) ผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท Non-Bank เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 42.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4 ล้านบาท หรือ 51% และมีกำไรสุทธิ 2.9 ล้านบาท ส่วนในงวด 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 84.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6 ล้านบาท หรือ 63% และมีกำไรสุทธิ 6.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.1 ล้านบาท หรือ 110% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 62 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นการเข้าโหมดเติบโตรอบใหม่ จากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มลูกค้า SMEs ที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และแผนเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยธุรกิจขายสินค้าแบบผ่อนชำระผ่านแอป Ulite ที่เน้นขายสินค้าไอที-ไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุยาน 2568 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 1,470.4 ล้านบาท เติบโต 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2567 รายได้รวมเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นผลมาจากความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นคู่ค้าของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 เพื่อเร่งส่งเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาส 4/2567
"รายได้ และกำไรที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เนื่องจาก LIT ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ด้วยการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างสมดุล เน้นการคัดกรองลูกค้าอย่างมีคุณภาพภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) อีกทั้งการที่เราเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 19 ปี ทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่สินเชื่อประมูลงานภาครัฐ (E-Bidding) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) เพื่อเป็นทุนให้ SMEs คู่ค้าภาครัฐสามารถนำไปทำโครงการและแฟคตอริ่ง หรือบริการรับซื้อหนี้การค้าที่ลูกค้าสามารถนำใบตรวจรับหรือใบส่งมอบงานมาเบิกเงินสดได้สูงสุด 90% ขอเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง สินเชื่อเหล่านี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัว เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดที่ยังมีไม่ครบ" นางสาวสิตาพัชร์ กล่าว
สำหรับบริษัทฯ ยังคงเน้นการสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อควบคู่การคัดกรองคุณภาพภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีนโยบายคุมสัดส่วน NPLs อยู่ในกรอบไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นผลจากการรักษาคุณภาพลูกหนี้ รากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ผ่าน บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่ง LIT ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มขายสินค้าแบบผ่อนชำระออนไลน์ หรือ Buy Now Pay Later (ช้อปก่อน จ่ายทีหลัง) ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น “Ulite” (ยูไลท์) เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการซื้อสินค้าไอที และไลฟ์สไตล์ ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับดีเกินคาด เจาะกลุ่มลูกค้า Gen Z โดยปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดกว่า 1.3 ล้านราย สัดส่วนรายได้คิดเป็นประมาณ 20% ของรายได้รวม และมี Margin ในระดับสูงสามารถผลักดันการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ขณะเดียวกันในไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุน SMEs ไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส และร่วมเติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืนตลอดมา ภายใต้แนวคิด "True Financial Partner" โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางการเงิน (Business Growth Advisor) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเติบโตประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง
อนึ่ง บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT) มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่สร้างโอกาสให้แก่ SMEs ไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินตอบโจทย์ความต้องการ SMEs ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ ด้วยความรวดเร็วและเข้าใจผู้ประกอบการ โดยล่าสุดเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ด้วยแอป Ulite แอปผ่อนสินค้าโดยไม่ใช้บัตรเครดิต