MCAกวาดรายได้รวม Q2แตะ 189.98 ล.

มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย โชว์รายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2568 แตะ 189.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.72 % ด้าน CEO เดินเกมรุกกลยุทธ์ "4 House" กางปีกศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น เสริมการแข่งขันเพิ่มความสามารถจัดส่งสินค้า ล่าสุดได้รับแต่งตั้งจาก แบรนด์ "ซ้อฟเท็กซ์" (Softex) เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มั่นใจหนุนปีนี้ยอดขายสดใส
นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ MCA เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในช่วงครึ่งปีแรก และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์เชิงคุณภาพของรายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้บริการประเภทที่มีอัตรากำไรสูง เช่น งาน Campaign และการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ แทนการขยายรายได้ในภาพรวมเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์โดยเน้นงานที่สร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สำหรับในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 189.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายตัวของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 36.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 19.44 % เพิ่มขึ้น 8.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.33 (YoY) ที่มีกำไรขั้นต้น 28.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 18.07 % เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยอดขายที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.12 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ 2.17 %
“รายได้จากงาน Outsourcing ลดลง 8.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.14 % (YoY) จากการสิ้นสุดของสัญญาในบางโครงการ ขณะที่รายได้จากงาน Campaign เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้น10.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.22 % ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางรายได้มาจากการปรับกลยุทธ์เน้นงานที่สร้างมูลค่าและผลตอบแทน”
ขณะเดียวกันเพื่อตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน MAC โดย ณ ไตรมาสล่าสุด บริษัทฯ มีเงินสด 69.51 ล้านบาท คิดเป็น 16.76 % ของสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Current Ratio) อยู่ในระดับสูงถึง 3.18 เท่า อีกทั้งไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 105.60 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 309.10 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) เพียง 0.35 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจทั่วไป และสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำ ขณะสินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่ารวม 309.17 ล้านบาท คิดเป็น 75 % ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ ในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในภูมิภาค โดยได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า ลดระยะเวลาการขนส่ง และเสริมความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การใช้กลยุทธ์ "4 House" ในการกระจายสินค้าซึ่งจากแผนขยายการให้บริการธุรกิจดังกล่าว สะท้อนถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing Solution ที่ครบทุกมิติ
นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจาก แบรนด์ "ซ้อฟเท็กซ์" (Softex) ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพในตลาด เพื่อให้ MCA ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมที่มีอยู่รวมถึงเตรียมแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันยอดขายอย่างต่อเนื่อง