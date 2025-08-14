เอพี ครึ่งปีแรก รายได้รวม 20,940 ล้าน กำไร 1,870 ล้าน การเงินแกร่ง วงเงินพร้อมใช้กว่า 18,600 ลบ.

เอพี ไทยแลนด์ ครึ่งปีแรก เติบโตสูงสุดในอุตฯ ยืนหนึ่งด้วยรายได้รวม 20,940 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,870 ล้านบาท D/E ต่ำ เพียง 0.73 เท่า แข็งแกร่งด้วยเสถียรภาพทางการเงินและสภาพคล่อง เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย 3 ข้อ วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ มากถึง 18,619 ล้านบาท 2. เม็ดเงินลงทุนพัฒนาคอนโดระยะยาวจากพันธมิตร-มิตซูบิชิฯ ร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 12 และ 3. Cash inflow จากการขายและโอนโครงการในมือกว่า 200 โครงการ เตรียมแผนเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก 34 โครงการ มูลค่ารวม 53,350 ล้านบาท กับไฮไลต์สำคัญ เตรียมเปิดตัวแบบบ้านใหม่ต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเตรียมเปิดตัว "BEON" แบรนด์ใหม่และโปรดักต์ล่าสุด กลุ่มธุรกิจ เตรียมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ และพร้อมโอนฯ ASPIRE วิภา-วิคตอรี่ มูลค่า 2,300 ล้านบาท
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ว่าที่ประธานฝ่ายบริหาร (President-designate) บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2568 ตามประกาศที่ได้แจ้งไว้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนถึงศักยภาพของ เอพี ไทยแลนด์ ในฐานะ #APThaiบริษัทอสังหาฯอันดับ1 ที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เติบโตแบบชะงัก ซึ่งล้วนส่งผลต่อความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และกระทบต่อกำลังซื้อรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเอพี ไทยแลนด์ยังคงรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ
ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมมูลค่า 20,940 ล้านบาท (รวม 100% โครงการร่วมทุน) และมีกำไรสุทธิ 1,870 ล้านบาท โดยยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพียง 0.73 เท่า
ถึงแม้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความท้าทายรออยู่อีกมาก และเชื่อว่าจะเป็นอีกปีที่ไม่ได้ง่าย ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อเนื่อง ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในปีนี้ยังคงต้องเป็นไปแบบระมัดระวัง และสิ่งที่สำคัญสุดที่จะทำให้องค์กรเดินไปอย่างไม่สะดุดท่ามกลางแรงกระเพื่อมครั้งใหม่นี้ คีย์สำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการภายใน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งการเงินเปรียบเสมือน “ออกซิเจน” ที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเยี่ยม และเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายช่องทาง ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น
1.วงเงินสินเชื่อพร้อมเบิกใช้ (available credit line) จากสถาบันการเงินที่ให้วงเงินแก่บริษัทฯ มากถึง 18,619 ล้านบาท
2.เงินการลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมิตซูบิชิ เอสเตท ผ่านทุนจดทะเบียนบริษัทลูกที่มากถึง 12,619 ล้านบาท สำหรับการลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมในประเทศไทยร่วมไปกับเอพี ซึ่ง ณ วันนี้ความร่วมมือทางธุรกิจได้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว
และ 3 รายได้จากการขายและโอนอสังหาริมทรัพย์ (cash inflow) ที่กระจายไปในทุกเซกเมนต์กว่า 200 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด และคอนโดมิเนียม ที่จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีกจำนวน 34 โครงการ มูลค่ารวม 53,350 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบใหม่ จำนวน 26 โครงการ มูลค่ารวม 31,650 ล้านบาท กับไฮไลต์สำคัญ กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านแฝด-ที่สุดของชีวิตที่ลงตัว เตรียมเปิดตัวแบบบ้านใหม่ต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดขายบ้านกลางเมือง THE EDITION สาทร – กัลปพฤกษ์ กับ ‘XAVIER’ ดีไซน์ทาวน์โฮม 3 ชั้นเล่นระดับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของทาวน์โฮม “มิติแห่งสเปซรูปแบบใหม่” ที่จะเข้ามานำเสนอความแตกต่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดทาวน์โฮม
กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเตรียมเปิดตัว "BEON" แบรนด์ใหม่และโปรดักต์ล่าสุด พร้อมที่สุดของการออกแบบแนวคิด Ultra Volume ที่เชื่อมต่อพื้นที่ทุกชั้นภายในบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัว พิเศษด้วยดีไซน์ชั้นลอย Vertiplex ที่เพิ่มมิติของพื้นที่ส่วนตัวให้มากกว่าที่เคย กลุ่มโครงการต่างจังหวัด เตรียมเปิดตัวอภิทาวน์ใน 3 จังหวัดใหม่ ราชบุรี ขอนแก่น สงขลา มูลค่ารวม 3,300 ล้านบาท
และกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมเพื่อให้คุณเริ่มชีวิตที่อยากใช้ เตรียมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 18,400 ล้านบาท และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ คือ ASPIRE วิภา-วิคตอรี่ มูลค่า 2,300 ล้านบาท