“โด ควอน” กลับลำรับสารภาพ 2 ข้อหา คดีอื้อฉาวล่มสลาย Terraform Labs มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs เปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพในคดีฉ้อโกง 2 กระทง จากเดิมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา สะเทือนวงการคริปโตหลังการล่มสลายของระบบนิเวศ Terraform Labs มูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ข้อตกลงกับอัยการสหรัฐ ฯ อาจจำกัดโทษจำคุกไม่เกิน 12 ปี พร้อมบทลงโทษทางการเงิน 19 ล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงกดดันจากคดีระดับโลกที่ยากจะหลบเลี่ยง
“โด ควอน” ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ตัดสินใจเปลี่ยนคำให้การจาก “ไม่ผิด” เป็น “รับสารภาพ” ในคดีอาญา 2 กระทง ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ และสมคบคิดฉ้อโกง ตามรายงานจากศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
การพลิกจุดยืนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเขาถูกฟ้องในปี 2566 รวม 9 กระทง ซึ่งเกี่ยวพันกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terraform Labs ในปี 2565 เหตุการณ์ที่ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสูญหายกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ และส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดคริปโตโลก
ข้อตกลงรับสารภาพที่ทำร่วมกับอัยการมีรายงานว่าจะกำหนดบทลงโทษทางการเงิน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกรอบโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 12 ปี แม้ตามกฎหมายแล้ว ความผิดทั้งสองกระทงสามารถนำมาลงโทษต่อเนื่องสูงสุดถึง 25 ปี แต่เงื่อนไขในข้อตกลงจำกัดไว้ต่ำกว่านั้น การพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม โดยผู้พิพากษาพอล เอนเกิ้ลมายเยอร์ ระบุชัดในศาลว่า “ผมจะเป็นผู้ตัดสินโทษที่เหมาะสม”
คดีนี้นับเป็นหนึ่งในคดีอาญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความซับซ้อนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ซึ่ง “โด ควอน” ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ปั่นราคาตลาด ฟอกเงิน และฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ หลังจากถูกส่งตัวข้ามแดนจากมอนเตเนโกรมายังสหรัฐฯ เขาถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการให้ประกันตัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
เส้นทางการจับกุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางปี 2565 หลังเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดคริปโตปั่นป่วน สถานะของควอนกลายเป็นปริศนา จนกระทั่งถูกจับในมอนเตเนโกร ฐานใช้เอกสารเดินทางปลอม ก่อนถูกจำคุก 4 เดือน ขณะที่สหรัฐ ฯ และเกาหลีใต้ต่างยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายยืดเยื้อ
สิ่งที่ยังเป็นคำถามคือ เหตุใดเขาจึงเลือก “กลับลำ” ในช่วงเวลานี้ หลังจากยืนกรานปฏิเสธมานาน 7 เดือน เอกสารจากศาลระบุเพียงว่า มีการหารือระหว่างอัยการสหรัฐฯ และทีมทนายของควอนเกี่ยวกับ “คำร้องก่อนการพิจารณาคดีและประเด็นที่เกี่ยวข้อง” โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีเพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2569
คดีใน SDNY ขึ้นชื่อว่าหนักหน่วงและยากต่อการต่อสู้ให้พ้นผิด ตัวอย่างชัดเจนคือกรณี แซม แบงก์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอ FTX ที่ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในปี 2567 รวมถึงโรมัน สตอร์ม ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ที่เพิ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และรอการตัดสินโทษในเร็วๆ นี้
กรณีของโด ควอน จึงอาจเป็นอีกหนึ่ง “บทเรียนราคาแพง” ในโลกคริปโต ว่าเมื่อคลื่นกฎหมายถาโถม ความพยายามหลีกเลี่ยงก็อาจไม่เพียงพอที่จะต้านแรงกระแทกของความยุติธรรม