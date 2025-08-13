CPANEL ส่งซิกเทิร์นอะราวด์ Q2/68 รายได้ 88 ล้านบาท พลิกกำไร 2 ล้านบาท

CPANEL เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2568 รายได้รวม 88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2 ล้านบาท แบ็คล็อค 1,311 ล้านบาท ครึ่งปีหลังเร่งเครื่องส่งมอบงาน รายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง เดินหน้าประมูลงานโครงการรัฐขนาดกลาง-ใหญ่ งานเอกชนเพิ่ม ควบคู่บริหารจัดการต้นทุน ย้ำเทรนด์วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ หนุนความต้องการ Precast Concrete มาตรฐานสูง
นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ และทยอยส่งมอบงานโครงการภาครัฐ – เอกชน รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายรวม 126.72 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.07 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 เนื่องจากมีงานในมือ (Backlog) ที่อยู่ระหว่างผลิต ส่งมอบ และรับรู้รายได้อีกจำนวน 1,311 ล้านบาท ประกอบด้วย งานอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐ งานอาคารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ท่องเที่ยว คอนโดมิเนียมโลว์ไรซ์ และบ้านเดี่ยวกลุ่มลักชัวรี ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาเต็มที่ในไตรมาส 3/2568
ขณะเดียวกัน CPANEL ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในไตรมาส 3/2568 บริษัทจะมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีก 5 โครงการ ควบคู่การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร และเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้มั่นคง
“ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ครึ่งปีหลัง 2567 จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม CPANEL ได้ปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของโครงการภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้รายได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของ CPANEL ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เนื่องจากภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงงานโครงการภาครัฐขนาดกลาง-ใหญ่ ให้ความสำคัญกับวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีด้านวัสดุยั่งยืนและอาคารสีเขียว เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของ Precast Concrete ของ CPANEL ที่มีกระบวนการผลิตทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ"นายชาคริต กล่าว