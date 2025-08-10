10 หุ้นบิ๊กแสนล้าน พุ่งแรงสุดรอบสัปดาห์ THAI ยืนหนึ่งมาร์เก็ตแคป 4 แสนล้านบาท

ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคัก จากการที่ THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลับมาเทรดอีกครั้ง และดัชนี SET บวก 4 วันติด มีเพียงวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ปิดติดลบ ทั้งนี้เมื่อส่องหุ้นบิ๊กแคประดับแสนล้านขึ้นไป มี 28 หลักทรัพย์ และคัดมา 10 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนรอบ 5 วัน ดีที่สุด
1.THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +40.00%(คำนวณจากราคาเปิดเมื่อจันทร์ที่ 4 ส.ค.68 อยู่ที่ 10.50 บาท),ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -,ราคาล่าสุด 14.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 14.90/8.55 บาท,ค่าP/E - เท่า,มาร์เก็ตแคป 416,058.39 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD -% บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 มีรายได้ 44,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ 43,981 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้ 96,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% มีค่าใช้จ่าย 71,863 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.5%
2.BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +13.10%,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -4.76 % ,ราคาล่าสุด 190.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 284.00/130.00 บาท,ค่า P/E 20.30 เท่า,มาร์เก็ตแคป 151,043.22 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 2.63 % ,นโยบายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิก่อน
ผลประกอบการไตรมาส 2/2568 ของ BH พบว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,858 ล้านบาท หดตัว 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 6,005 ล้านบาท ลดลง 4.4% (YoY) การชะลอตัวดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลง 6.6% และรายได้ผู้ป่วยชาวไทยลดลง 0.2%
3.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +11.54 %,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -5.23%,ราคาล่าสุด 36.25บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 49.75/22.40 บาท,ค่าP/E 20.74 เท่า,มาร์เก็ตแคป 102,215.19 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 2.48 % นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 มีกำไรสุทธิ 2.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ 77% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
4. KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +9.05%,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +14.76%,ราคาล่าสุด 24.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.70/17.60 บาท,ค่าP/E 7.57 เท่า,มาร์เก็ตแคป 336,823.08 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 6.41% นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ
โบรกฯคาดว่าการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จะส่งผลบวกต่อธนาคาร โดยธนาคารสามารถจัดชั้นสินเชื่อของ THAI กลับเป็นสินเชื่อปกติและมีโอกาสกลับรายการสำรองบางส่วนในครึ่งหลังของปีนี้
5.TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +7.00%,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -4.46% ,ราคาล่าสุด 10.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 12.70/6.70บาท,ค่าP/E 10.91 เท่า,มาร์เก็ตแคป 122,515.00 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 4.67% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
6.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +5.74% ,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -9.80%,ราคาล่าสุด 22.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 31.25/19.80 บาท,ค่าP/E 21.60 เท่า,มาร์เก็ตแคป 351,213.24 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 3.39% นโยบายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
โบรกฯประเมิน BDMS จะมีแรงหนุนเชิงบวกจากทิศทางที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติขณะที่ NVDR กลับมาซื้อหุ้น BDMS เร่งขึ้น เป็นเป้าหมายถัดไปของ Fund Flows นอกจากนี้ คาดมีแรงหนุนระยะสั้นทางพื้นฐานเพิ่มเติม เข้าสู่ High Season ของกลุ่มโรงพยาบาลตามฤดูกาล
7. CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +5.39%,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -36.76%,ราคาล่าสุด 21.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/15.80 บาท,ค่า P/E 15.62 เท่า,มาร์เก็ตแคป 129,666.50 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 2.79% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี
โบรกฯประเมิน CRC ราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 23.4 บาท มีจุดแข็งด้านโครงสร้างการค้าปลีกที่กระจายความเสี่ยงจาก Disruption ของแพลตฟอร์มออนไลน์ และยังมีความสามารถแข่งขันระยะกลาง-ยาวที่โดดเด่น
8.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +4.97% ,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่- ,ราคาล่าสุด 47.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์51.25/37.75 บาท,ค่าP/E 29.94 เท่า,มาร์เก็ตแคป 709,642.29 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD -% นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
GULF เตรียมรับเงินปันผล 8.2 พันล้านบาท จากการถือหุ้นใหญ่ใน ADVANC หลังบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 6.89 บาท
9. TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +4.85% ,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -2.70%,ราคาล่าสุด 10.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.30/10.00บาท,ค่าP/E- เท่า,มาร์เก็ตแคป 373,162.69 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD -% นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ภายหลังการจัดสรรเป็นสำรองต่างๆ และขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต
TRUE มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,031 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,879 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 24.3% จากไตรมาสก่อน
10. KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ +4.67%,ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ +8.04%,ราคาล่าสุด 168.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 169.50/128.50 บาท,ค่าP/E 8.14 เท่า,มาร์เก็ตแคป 398,047.04 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD 7.14% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ดังกล่าว โดยยึดหลักความระมัดระวังและผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
บล.โกลเบล็ก ระบุว่า แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จากการมุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ สร้างสมดุลความเสี่ยง ในการลดปล่อยสินเชื่อ SME และสินเชื่อธุรกิจ จะเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย