ออริจิ้นฯ มอบเงิน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุปะทะไทย-กัมพูชา และผู้ประสบอุทกภัย จ. น่าน

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน และ ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา พร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000บาท (ห้าแสนบาท) ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายหนักจากเหตุปะทะชายแดนไทย - กัมพูชา โดย ผนึกกำลังร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้กับ โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ รพ.สต.บ้านซำเม็ง, รพ.สต.โคกเจริญ, รพ.สต.คำโปรย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ ยังได้นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ค่ายอพยพ จังหวัดศรีสะเกษ และยังร่วมสนับสนุน งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
และ ออริจิ้น ยังมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลน่าน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสูงที่ จังหวัดน่าน ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่สำคัญ รวมถึงโรงพยาบาลน่าน ที่มีระดับน้ำทะลักเข้าท่วมสูง ทำให้เครื่องมือแพทย์ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายหลายรายการ
“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เราพร้อมส่งกำลังใจ และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ให้กลับมามีชีวิต และความเป็นอยู่ กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดน่าน ทั้งประชาชนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้”.