“พ่อรวย”ยิ้มรับคำสาปสิงหาคม เชื่อโอกาสทองช้อนซื้อบิตคอยน์

โรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้แต่ง “พ่อรวยสอนลูก” อ้าแขนรับ “คำสาปสิงหาคม” ชี้เป็นโอกาสช้อนซื้อมากกว่าการล่าถอย และยังเชื่อเหมือนนักวิเคราะห์หลายคนว่า การดิ่งลงของบิตคอยน์รอบนี้จะเป็นการคัดกรองนักลงทุนที่อ่อนแอออกไป และส่งเสริมมูลค่าบีทีซีระยะยาวเมื่อเทียบเงินกระดาษ
ขณะที่ราคาบิตคอยน์เคลื่อนไหวผ่านระดับสำคัญ บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างถกเถียงกันว่า คำสาปสิงหาคมหรือการร่วงลงของราคาบิตคอยน์ในเดือนนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือวิกฤตหรือการสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ราคาบิตคอยน์จะเด้งขึ้น
คิโยซากิที่ร่วมกับชารอน เลชเตอร์ แต่งหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” ที่ติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์ก ไทมส์ 6 ปีซ้อน โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับคำถามที่ว่า คำสาปสิงหาคมจะฉุดราคาบิตคอยน์ตกทะลุ 90,000 ดอลลาร์หรือไม่ว่า เขาหวังให้เป็นแบบนั้นและเชื่อว่า เป็นโอกาสทองในการซื้อบิตคอยน์เพิ่ม
แทนที่จะมองว่า ความผันผวนนี้เป็นความเสี่ยง คิโยซากิย้ำว่า มูลค่าระยะยาวของบิตคอยน์มาจากคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับระบบเงินเฟียตที่จัดการโดยพวกด็อกเตอร์ไร้น้ำยาในกระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และสำทับว่า ปัญหาที่แท้จริงยังมาจากหนี้สาธารณะของอเมริกามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์
เขาบอกว่า คำสาปสิงหาคมอาจเป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อคัดกรองนักลงทุนอ่อนแอออกจากตลาดคริปโต และทำให้ผู้ที่ลงทุนในบิตคอยน์ส่วนใหญ่รวยขึ้น
บีอินคริปโตรายงานว่า ผู้ใช้คนหนึ่งเห็นด้วยว่า คนส่วนใหญ่กลัวคำสาปสิงหาคมเพราะไม่เข้าใจเกมที่แท้จริง และเสริมว่า การที่ราคาบิตคอยน์ดิ่งถือเป็นของขวัญสำหรับนักลงทุนที่รู้ว่า ตัวเองถือครองอะไรอยู่
นักวิเคราะห์หลายคนคิดแบบเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ ควินเทน ฟรองซัวส์ ที่ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะที่นักลงทุนรายย่อยตื่นตระหนกและเทขาย ผู้ถือครองระยะยาวจะซื้ออย่างเดียว ไม่เคยขาย และสะสมบีทีซีเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์อีกคนสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่งที่คล้ายกับรูปแบบที่ทำให้เกิด Short squeeze และราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 112,000 ดอลลาร์ เป็น 115,000 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (1 ส.ค.) ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่า ความผันผวนของบิตคอยน์เป็นสงครามการเงินมากกว่าความล้มเหลว
คิโยซากิและนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่า ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ แต่เป็นผลจากการเสื่อมค่าอย่างช้าๆ ของเงินกระดาษที่สืบเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อและความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายการเงิน