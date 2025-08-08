UBS ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ แผ่วชัด เสี่ยงเฟดเร่งลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ภายในสิ้นปี

UBS ส่งสัญญาณเตือนแรง เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตเพียง 1.2% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ผ่านมา ขณะตัวเลขจ้างงานเดือน ก.ค. ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัย นักวิเคราะห์คาดเฟดมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยสูงสุด 100 จุดพื้นฐาน ก่อนสิ้นปี เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่กำลังแผ่วแรง
UBS ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลงอย่างชัดเจน โดยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนภาพการเติบโตที่อ่อนแรงกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาอย่างมาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงในครึ่งแรกของปี 2568 ขยายตัวเพียง 1.2% ต่อปี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
นอกจากนี้ข้อมูลแรงงานยิ่งตอกย้ำสัญญาณชะลอตัว โดยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 73,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ Dow Jones คาดการณ์ไว้ที่ 100,000 ตำแหน่ง UBS ชี้ว่าแม้อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานลดลง ทำให้ตัวเลขว่างงานดูคงที่ แต่ความเป็นจริงตลาดแรงงานกำลังเผชิญแรงกดดันมากขึ้น
ในขณะที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าการลดลงของจำนวนผู้อพยพอาจเป็นเหตุให้กำลังแรงงานเติบโตช้าลง แต่การสำรวจจากครัวเรือนและสถานประกอบการกลับให้ข้อมูลสวนทาง และชี้ว่าการชะลอตัวนี้สะท้อนถึงปัจจัยโครงสร้างและแรงส่งทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงมากกว่า
UBS ยังเตือนว่ามาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีโอกาสฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าลงอีก 0.1–0.2% พร้อมคาดการณ์ว่าเฟดอาจเริ่มปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน และมีโอกาสลดรวมสูงสุด 100 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปี เพื่อพยุงเศรษฐกิจจากแรงเสียดทานหลายด้าน