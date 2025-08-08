CIB ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay จับ 3 เมียนมาฟันเงินสดกว่า 46 ล้านข้ามชายแดน

ปฏิบัติการเชือดเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับ 3 ผู้ต้องหาชาวเมียนมา พัวพันขบวนการหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านเพจและแอปปลอม ลากเส้นทางเงินดิจิทัลโยง Huione Pay กัมพูชา ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินสดขนข้ามแม่สอดสู่เมียวดี รวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท จุดไฟร้อนในสงครามอาชญากรรมไซเบอร์ภูมิภาค
วันนี้ (8 ก.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี, พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์, พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” ปิดล้อมจับกุมเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 ราย ได้แก่ นายอู ชิน (Mr. OO SHIN) อายุ 57 ปี, นางธิดา (Ms. THIDA) อายุ 57 ปี และนายเล่า เวย (Mr. LOUK WAI) อายุ 54 ปี ในข้อหา ‘ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริต และร่วมกันฟอกเงิน’
คดีนี้เริ่มจากผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook เชิญชวนเทรดหุ้น ก่อนถูกชักชวนเข้ากลุ่ม LINE ที่มี “หน้าม้า” ปลอมอ้างทำกำไรจริงและถอนเงินได้ ผู้เสียหายใช้เวลา 2-3 เดือนตรวจสอบข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุนและถูกล่อลวงให้โหลดแอปปลอมชื่อ “Ulela Max” อ้างให้ผลตอบแทน 10%
ช่วงแรก ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้านิติบุคคล บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 และสามารถถอนเงินได้จริง จึงหลงเชื่อโอนเพิ่มเป็นหลักล้าน กระจายไปยังบัญชีม้า 12 บัญชี ทั้งบุคคลและนิติบุคคล รวม 18 ครั้ง คิดเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ก่อนพบว่าถูกตัดขาดการถอนเงิน
การสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีการแปลงเงินเป็นคริปโตโอนเข้าสู่ Wallet ของ Huione Pay ในกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน แล้วโอนไปยัง Wallet อื่นอีกหลายบัญชี ก่อนวกกลับมาสู่กลุ่มผู้ต้องหาที่แม่สอด จ.ตาก จากนั้นถอนเงินสดส่งต่อให้ชายชาวเมียนมาข้ามแดนไปฝั่งเมียวดี
ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าว ไม่เพียงปิดเส้นทางการเงินของแก๊ง แต่ยังเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินไซเบอร์ข้ามชาติที่ใช้คริปโตเป็นเกราะกำบังตอกย้ำว่าการไล่ล่าในยุคดิจิทัลต้องเร็วและแม่นยำไม่แพ้ขบวนการอาชญากรรม