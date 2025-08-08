xs
xsm
sm
md
lg

CIB ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay จับ 3 เมียนมาฟันเงินสดกว่า 46 ล้านข้ามชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. นำแถลงข่าวปฏิบัติการ “SKYFALL” ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
ปฏิบัติการเชือดเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับ 3 ผู้ต้องหาชาวเมียนมา พัวพันขบวนการหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านเพจและแอปปลอม ลากเส้นทางเงินดิจิทัลโยง Huione Pay กัมพูชา ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินสดขนข้ามแม่สอดสู่เมียวดี รวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท จุดไฟร้อนในสงครามอาชญากรรมไซเบอร์ภูมิภาค

วันนี้ (8 ก.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี, พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์, พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” ปิดล้อมจับกุมเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 ราย ได้แก่ นายอู ชิน (Mr. OO SHIN) อายุ 57 ปี, นางธิดา (Ms. THIDA) อายุ 57 ปี และนายเล่า เวย (Mr. LOUK WAI) อายุ 54 ปี ในข้อหา ‘ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริต และร่วมกันฟอกเงิน’

ปฏิบัติการ “SKYFALL” เข้าจับกุมเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยง Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
คดีนี้เริ่มจากผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook เชิญชวนเทรดหุ้น ก่อนถูกชักชวนเข้ากลุ่ม LINE ที่มี “หน้าม้า” ปลอมอ้างทำกำไรจริงและถอนเงินได้ ผู้เสียหายใช้เวลา 2-3 เดือนตรวจสอบข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุนและถูกล่อลวงให้โหลดแอปปลอมชื่อ “Ulela Max” อ้างให้ผลตอบแทน 10%

ปฏิบัติการ “SKYFALL” การดำเนินการเข้าจับกุมเครือข่ายหลอกลวงลงทุน Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
ช่วงแรก ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้านิติบุคคล บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 และสามารถถอนเงินได้จริง จึงหลงเชื่อโอนเพิ่มเป็นหลักล้าน กระจายไปยังบัญชีม้า 12 บัญชี ทั้งบุคคลและนิติบุคคล รวม 18 ครั้ง คิดเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ก่อนพบว่าถูกตัดขาดการถอนเงิน

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
การสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีการแปลงเงินเป็นคริปโตโอนเข้าสู่ Wallet ของ Huione Pay ในกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน แล้วโอนไปยัง Wallet อื่นอีกหลายบัญชี ก่อนวกกลับมาสู่กลุ่มผู้ต้องหาที่แม่สอด จ.ตาก จากนั้นถอนเงินสดส่งต่อให้ชายชาวเมียนมาข้ามแดนไปฝั่งเมียวดี

การดำเนินการเข้าจับกุมเครือข่ายหลอกลวงลงทุน Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าว ไม่เพียงปิดเส้นทางการเงินของแก๊ง แต่ยังเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินไซเบอร์ข้ามชาติที่ใช้คริปโตเป็นเกราะกำบังตอกย้ำว่าการไล่ล่าในยุคดิจิทัลต้องเร็วและแม่นยำไม่แพ้ขบวนการอาชญากรรม

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ตัวแทนจากไบแนนซ์เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมและกระบวนการฟอกเงินผ่านคริปโต ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)



ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

จำนวนเงินของกลางที่ตรวจยึดได้ ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

ปฏิบัติการ “SKYFALL” เข้าจับกุมเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยง Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
CIB ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay จับ 3 เมียนมาฟันเงินสดกว่า 46 ล้านข้ามชายแดน
ปฏิบัติการ “SKYFALL” การดำเนินการเข้าจับกุมเครือข่ายหลอกลวงลงทุน Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
การดำเนินการเข้าจับกุมเครือข่ายหลอกลวงลงทุน Huione Pay ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
+9