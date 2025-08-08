‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’มอบ1แสนช่วยโรงเรียนประสบเหตุอุทกภัย

นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ขันทอง อุดมมหันติสุข รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ร่วมมอบเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของจำเป็น รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อส่งความช่วยเหลือกับโรงเรียนในพื้นที่ จ.น่าน ที่ได้รับความเสียหายและบรรเทาความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย
โดย นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จังหวัดน่าน ปีนี้ถือว่าหนักมากที่สุดกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาล รวมถึงบ้านเรือนของชาวบ้าน ผมในฐานะคนจังหวัดน่านรู้สึกเห็นใจพี่น้องชาวน่านทุกคน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ทราบว่าได้รับความเสียหายอย่างมาก บริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความดือนร้อน ด้วยการนำเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เสียหายในพื้นที่ โดยได้ประสานส่งความช่วยเหลือผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และจะกระจายความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ขอส่งกำลังใจกับชาวน่านทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี”