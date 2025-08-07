ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.34-แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(7ส.ค.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 32.25 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ประกอบกับน่าจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยลบจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สัญญาณตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้าบางราย รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 297.85 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,401 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์สงครามการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้า
ก.ค. ของจีน ผลการประชุม BOE และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ