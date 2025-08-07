หนุ่มทิ้งบิทคอยน์พันล้านในหลุมขยะ เตรียมโต้กลับด้วยการสร้างโทเค็นคริปโตของตัวเอง

เจมส์ โฮเวล ชายชาวอังกฤษที่ทำฮาร์ดไดรฟ์เก็บบิทคอยน์กว่า 8,000 BTC สูญหายในหลุมฝังกลบเมืองนิวพอร์ตนานกว่า 10 ปี เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแผนสร้างโทเค็นใหม่ Ceiniog Coin (INI) แทน BTC ที่สูญหาย พร้อมส่งสารแรงถึงเจ้าหน้าที่รัฐว่า “คุณอาจปิดกั้นผมได้...แต่คุณปิดกั้นบล็อกเชนไม่ได้”
เจมส์ โฮเวล หนุ่มอังกฤษที่เก็บบิทคอยน์ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์กว่า 8,000 BTC แล้วเผลอทิ้งไปหายไปในหลุมฝังกลบเมื่อหลายปีก่อน (ตอนที่ราคายังไม่กี่สิบเหรียญ) ซึ่งมูลค่า ณ ปัจจุบัน บิทคอยน์กว่า 8,000 BTC นั้นพุ่งทะยานไปแล้วแตะหลักระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังหวนคืนสู่วงการคริปโตด้วยแผนการใหม่ที่ทั้งสะเทือนวงการและท้าทายระบบราชการอย่างถึงที่สุด
เจมส์ โฮเวล ชาวอังกฤษผู้เคยตกเป็นข่าวครึกโครมเมื่อเกือบทศวรรษก่อน หลังจากเผลอทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ที่บรรจุกระเป๋าเงินดิจิทัลไว้ในขยะ และไม่อาจนำมันกลับคืนมาได้เนื่องจากติดข้อจำกัดจากเทศบาลเมืองนิวพอร์ต ล่าสุดได้ประกาศแผนเปิดตัวโครงการบล็อกเชนใหม่ภายใต้ชื่อ “Ceiniog Coin (INI)” โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเปลี่ยน BTC ที่สูญหายไปให้กลายเป็นมรดกทางดิจิทัลใหม่
ผ่านโพสต์ในแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) Howells แสดงเจตนารมณ์ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทางกฎหมายและระบบราชการ โดยระบุว่าได้พยายามสื่อสารกับสภาเมืองนิวพอร์ตมานานกว่า 12 ปี ทั้งในรูปแบบข้อเสนอสาธารณะ การไกล่เกลี่ย การยื่นฟ้องทางกฎหมาย ไปจนถึงข้อเสนอเงินสดมูลค่าสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์ แต่กลับถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง
“พวกเขาอยากให้ผมยอมแพ้ แต่ผมขอแค่โอกาสและขอแค่อนุญาต” Howells ระบุความต้องการอย่างชัดเจน
แผนใหม่ของเขาคือการ “โทเคนไนซ์” หรือแปลง BTC จำนวน 8,000 เหรียญที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ให้กลายเป็น 800 พันล้านโทเค็น Ceiniog Coin (INI) บนบล็อกเชนใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีของ Bitcoin เองเป็นแกนกลาง และขับเคลื่อนผ่านคำสั่ง OP\_RETURN พร้อมผสานเข้ากับโปรโตคอลขั้นสูงอย่าง Ordinals, Runes และ Stacks
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการระบุว่า
- 1 Satoshi = 1 INI (อัตราแปลง 1:1)
- พัฒนาโดยอิงเทคโนโลยี Bitcoin
- ผสาน Ordinals, Runes, OP\_RETURN
- เปิดตัวภายในปลายปี 2568
ข้อความของโฮเวล ที่ส่งตรงถึง “ผู้เฝ้าประตู” ทั้งหลายมีน้ำเสียงที่เผ็ดร้อนและเต็มไปด้วยการท้าทายเชิงสัญลักษณ์
“ถึงเหล่าผู้เฝ้าประตูผู้ทรงเกียรติที่ปิดกั้นฉันมานานกว่าทศวรรษ คุณสามารถปิดกั้นประตูได้ คุณสามารถรวมศาลได้ แต่คุณไม่สามารถปิดกั้นบล็อกเชนได้ คริปโตชนะแล้ว เซนิโอกกำลังจะมา และโลกของคุณกำลังพังทลาย”
ในปี 2564 โฮเวล เคยเสนอเงินกว่า 70 ล้านดอลลาร์ให้แก่สภาเมืองนิวพอร์ต เพื่อแลกกับสิทธิ์เข้าค้นหาฮาร์ดไดรฟ์ในหลุมฝังกลบ แต่กลับถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
ล่าสุด สภาเมืองประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะปิดหลุมฝังกลบอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2568-2569 ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการค้นหาฮาร์ดไดรฟ์ของโฮเวลอาจหมดลงโดยสมบูรณ์
ณ เวลาปัจจุบัน BTC มีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 115,429 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากวันก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่ามูลค่ารวมของ BTC ที่สูญหายของเขาอาจพุ่งแตะระดับกว่า 923 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์
แผนการเปิดตัวโทเค็นใหม่ของโฮเวลจึงไม่ได้เป็นแค่ความพยายามเรียกคืนทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่เป็นการส่งสารเชิงปรัชญาและสัญลักษณ์ไปยังระบบราชการเพื่อให้เปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่