orbix เดินเกมรุกครึ่งปีหลัง-ลิสต์ 8 เหรียญใหม่-ตอบรับเทรนด์โลก

บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดครึ่งปีหลัง เปิดแคมเปญ “orbix Power Up Your Life” ขยายโอกาสการลงทุนให้เข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่ม พร้อมยกระดับประสบการณ์ลงทุนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การลิสต์เหรียญใหม่ที่ตอบรับเทรนด์เทคโนโลยีโลก การอัปเดตฟีเจอร์เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นลงทุนได้อย่างมั่นใจ
นายสรัล ศิริพันธ์โนน Senior Director บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ออร์บิกซ์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ (Easy & Trustworthy) ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นลงทุนได้อย่างมั่นใจ ตามแนวคิด “เริ่มอย่างมั่นใจ เริ่มที่ออร์บิกซ์” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ล่าสุด ออร์บิกซ์ได้เปิดตัวแคมเปญ “orbix Power Up Your Life” ที่จะช่วยขยายโอกาสการลงทุนให้เข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่ม พร้อมยกระดับประสบการณ์ลงทุน โดยเริ่มทยอยเปิดตัวกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
1. กลยุทธ์การเพิ่มเหรียญใหม่ที่ตอบรับเทรนด์เทคโนโลยีโลก จำนวน 8 เหรียญ เข้ากระดานในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มสำคัญของเทคโนโลยี Web3 และอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่ม AI & Data Economy โทเคนที่เกี่ยวข้องกับ AI การจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ จำนวน 5 เหรียญ คือ FET, KAITO, RENDER, VIRTUAL และ GRASS 2. กลุ่ม DeFi & Yield โทเคนด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ จำนวน 2 เหรียญ คือ PENDLE และ EIGEN และ 3. กลุ่ม Identity & UBI โทเคนที่เกี่ยวข้องกับ digital identity และแนวคิด universal basic income จำนวน 1 เหรียญ คือ WLD ทั้งนี้ เหรียญทั้งหมดผ่านกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing and Delisting Rules) ของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเหรียญ เทรนด์ของสินทรัพย์ฯ ตามสภาวะของตลาด และความหลากหลายของเหรียญ โดยจะเปิดให้ฝากเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 และเปิดให้เทรดซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ออร์บิกซ์มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ การมอบ OBX Point สูงสุด 88,888 คะแนน สำหรับลูกค้าที่ฝากเหรียญ Virtual ครบ 888 เหรียญ ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมสิทธิประโยชน์เทรดฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม และการเทรดที่ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับส่วนกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามแนวทางของภาครัฐ
2. กลยุทธ์การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดครึ่งปีหลังนี้ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นให้ใช้งานง่ายขึ้น วางแผนลงทุนได้เหมาะสมกับเป้าหมาย และเทรดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ตัวอย่างฟีเจอร์ อาทิ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดการพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำตามสถานการณ์ตลาด ไปจนถึงฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ โดยวางเป้าหมายเริ่มทยอยเปิดใช้งานได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้
3. กลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ อาทิ กลุ่มค้าปลีก ไลฟ์สไตล์ และบริการ ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษที่เชื่อมโยงโลกดิจิทัลกับชีวิตประจำวัน เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง
"ตลอดครึ่งปีหลังนี้ออร์บิกซ์จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และขยายโอกาสการเข้าถึงให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างแท้จริง นี่คือหัวใจสำคัญของพันธกิจออร์บิกซ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน"