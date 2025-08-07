JMART ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 1.5 พันล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

" เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ " ขายหมดทั้งจำนวนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.60% ต่อปี ซึ่งเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 13 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ โดยสามารถระดมทุนได้เต็มวงเงิน 1,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ จนทำให้ยอดจองซื้อเต็มวงเงินที่เสนอขาย 1,500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำค้าปลีกยุคใหม่ในธุรกิจ Commerce Tech และ FinTech รวมถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพผ่าน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT
นอกจากนี้ JMART ตอกย้ำความมั่นใจในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ พร้อมจะเติบโตด้วยเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มอันทรงพลังที่สามารถหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังบริหารความเสี่ยงได้ด้วย NPL ในระดับต่ำ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น Underserved และสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้า ผ่อนตามกำลังความสามารถ ล่าสุดสินเชื่อ Samsung Finance+ ภายใต้การบริหารของบริษัท KB J Capital และ SG Finance+ โดยการบริหารของ SGC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งดีลเลอร์ และลูกค้าทั่วประเทศมียอดขายรวมกันมากกว่า 1.57 ล้านเครื่องในปี 2567 ที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนภายใต้การบริหารของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรับรู้รายได้ที่ยั่งยืน