Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.33-ผันผวน Two-Way risk ตามมุมมองทิศทางดอกเบี้ยเฟด

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.25-32.50 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways (แกว่งตัวในกรอบ 32.31-32.41 บาทต่อดอลลาร์) แม้ว่าโดยรวมเงินดอลลาร์จะทยอยอ่อนค่าลง ตามมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ยังคงเชื่อว่า เฟดจะสามารถเดินหน้าลดดอกเบี้ยได้ 2-3 ครั้ง ในปีนี้ (โอกาสลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ราว 43%) หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงนี้ เริ่มทยอยออกมาแย่กว่าคาด ขณะเดียวกัน บรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ก็เริ่มออกมาสนับสนุนการเดินหน้าลดดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทก็ถูกชะลอลงบ้าง หลังราคาทองคำ (XAUUSD) เผชิญแรงกดดันและย่อตัวลง จากภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงิน
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) โดยบรรดานักวิเคราะห์ต่างประเมินว่า BOE อาจมีมติลดดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 4.00% ทว่า BOE อาจส่งสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ย เพื่อรอประเมินสถานการณ์ หลังอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทว่าตลาดแรงงานส่งสัญญาณชะลอตัวลง
ส่วนในฝั่งเอเชีย ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานยอดการค้าระหว่างประเทศของจีน (Exports & Imports) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ
และในฝั่งสหรัฐฯ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงชัดเจน หลังรายงานยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ล่าสุด ออกมาแย่กว่าคาด
และนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน ส่วนในฝั่งไทย สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ผู้เล่นในตลาดต่างรอติดตามเช่นกัน
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เรายอมรับว่า โมเมนตัมการแข็งค่าของเงินบาทนั้นยังคงมีกำลังอยู่ ตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ หลังบรรดาผู้เล่นในตลาดยังคงคาดหวังว่า เฟดจะสามารถเดินหน้าลดดอกเบี้ยได้ 2-3 ครั้ง ในปีนี้ และอีกราว 3 ครั้ง ในปีหน้า อย่างไรก็ดี เงินบาทก็อาจเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าบ้าง หากบรรยกาศในตลาดการเงินอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง กดดันให้ ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้ชัดเจน หรือมีจังหวะย่อตัวลง
ทั้งนี้ เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทเสี่ยงเผชิญความผันผวน Two-Way risk (พร้อมเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง) ขึ้นกับการปรับมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด โดยในวันนี้ ควรจับตารายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) เพราะหากรายงานข้อมูลดังกล่าวยังคงออกมาสดใส ไม่ได้สะท้อนภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แย่ลงชัดเจน เหมือนกับรายงานยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ในสัปดาห์ก่อนหน้า ก็อาจทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจช่วยชะลอการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์หรือยังพอช่วยให้เงินดอลลาร์แกว่งตัวในกรอบ Sideways เพื่อรอรับรู้รายงานข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมได้
ในเชิงเทคนิคัล เงินบาทยังคงมีโซนแนวรับแถว 32.30 บาทต่อดอลลาร์ (แนวรับถัดไป 32.10 บาทต่อดอลลาร์) ส่วนโซนแนวต้านได้ขยับลงมาแถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์ และมีโซน 32.65 บาทต่อดอลลาร์ เป็นแนวต้านถัดไป