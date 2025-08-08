กสิกรไทยเปิดตัว AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6 สร้างเวทีให้เยาวชนไทยโชว์ไอเดียสุดล้ำในแคมป์นวัตกรรม AI เพื่อสังคมที่ดีกว่า

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยผ่านโครงการ “AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6” แคมป์นวัตกรรมสุดเข้มข้น AFTERKLASS AI Hackathon: Youth for Good ที่เปิดเวทีให้เยาวชนอายุ 15–21 ปีบริบูรณ์ ที่มีทั้งไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์ด้วยพลังของ AI และสนใจใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม ได้ร่วมพัฒนาแนวคิดธุรกิจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน พร้อมเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2568
นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย และมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำ และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตเป็นแรงขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business KAMP ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Youth for Good: การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย” ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ และกลุ่มผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาจริงจากประสบการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงเรียนรู้การนำเสนอแนวคิด พร้อมออกแบบแนวทางแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำปรึกษาเชิงลึกและร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานเยาวชนในกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดไอเดียที่จะช่วยร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่าไปด้วยกัน
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมในโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6 จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
• ช่วงการแข่งขันรอบ Problem Crackingตั้งแต่วันที่ 4-15 ตุลาคม 2568 เปิดโอกาสให้ 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เรียนรู้ วิเคราะห์ และพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมจากปัญหาจริงในสังคม รวมทั้งได้รับประสบการณ์จริงในการนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือก 8 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ AI Hackathon
• ช่วงการแข่งขันรอบ AI Hackathon ตั้งแต่วันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมเวิร์กช็อปเข้มข้นเพื่อพัฒนา “นวัตกรรมทางสังคม” ที่ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของปัญหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ รวมถึง KBTG และกูรูจากวงการ AI ร่วมส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งในวันสุดท้ายเยาวชนทั้ง 8 ทีมจะได้นำเสนอไอเดียนวัตกรรมทางสังคมต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15–21 ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1–2 โดยผู้สมัครต้องรวมทีม 3–4 คน และมีบทบาทในทีมให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้ผลักดันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunist) 2) ผู้ออกแบบโซลูชั่นและประสบการณ์ผู้ใช้งาน (Design & UX Savior) 3) ผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI & Tech Builder) โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ AFTERKLASS ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีพื้นที่เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง สำหรับกิจกรรมนี้ไม่เพียงมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไอเดียเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายรับทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรจากธนาคารกสิกรไทย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.afterklass.com และ Line OA: @AFTERKLASS ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2568
นายรวี กล่าวตอนท้ายว่า โครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6 ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาไอเดียนวัตกรรม ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วย ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเสริมทักษะการสร้างธุรกิจที่มีคุณค่า โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างแท้จริง สะท้อนถึงเจตนารมย์ ความมุ่งมั่น และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนเสมอมา