WSOL ปรับพอร์ตลงทุน ถือหุ้น AS เพิ่ม 12.23%

นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีเข้าถือหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS จากสัดส่วนเดิม 9.97% หรือ 49.77 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 12.21% หรือ 61.00 ล้านหุ้น ว่า การเข้าเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ความสามารถของทีมบริหารในการพัฒนาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ จึงถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีAS ดำเนินธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และได้ขยายสู่การเป็นบริษัทด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์, กลุ่มธุรกิจ Blockchain and Innovation Technologies, กลุ่มธุรกิจ Marketing Technologies และกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุนนอกจากนี้ AS ได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท Bitkub Exchange ซี่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) ชั้นนำในประเทศไทย ให้บริการซื้อขายเหรียญดิจิทัลหลากหลายสกุล อาทิ Bitcoin, Ethereum และ USDT โดย Bitkub ยังได้ให้บริการฝากและถอนเงินบาท (THB) รวมถึงการโอนเหรียญดิจิทัลระหว่างบัญชีอีกด้วยขณะเดียวกัน WSOL ได้ดำเนินการขายหุ้นของ บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TSR จากเดิม 5.77% หรือ 34.86 ล้านหุ้น ซึ่งการขายหุ้นของ TSR ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างการลงทุน เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การดำเนินการทั้ง 2 รายการ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ในด้านการลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจที่มีผลตอบแทน โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของสินทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถสร้าง Synergy ต่อกันได้ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และฐานลูกค้า ทั้งจากธุรกิจในเครือ รวมถึงการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อตอบรับการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1. กลุ่มบริการ B2B Solutions 2. กลุ่มบริการ B2C Solutions และ 3. Financial Solutions