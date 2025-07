“ปรีดาฯ” ดัน “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” สนง.หรูใจกลาง New CBD กรุงเทพอภิวัฒน์ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 700 บาท/ตร.ม.

“ปรีดา เรียลเอสเตส” ตอกย้ำความสำเร็จโครงการมิกซ์ยูสระดับแลนด์มาร์ก “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” เปิดตัวโซนออฟฟิศ-ร้านค้าเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ดีไซน์ทันสมัย บนทำเลศักยภาพ New CBD ใจกลางกรุงเทพฯ มียอดจองทะลุ 75% ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 700 บ./ตร.ม. พร้อมรองรับเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ และไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างครบวงจร

“เรายังมองหาร้านค้าเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเสริมสวย ร้านเพื่อสุขภาพ หรือบริการที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในโครงการ เพื่อเสริมความครบครันในการใช้ชีวิต และเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ในย่าน New CBD แห่งนี้” นางสาวปิยะฉัตร กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จล่าสุดของโครงการมิกซ์ยูสระดับแลนด์มาร์กว่าสามารถสร้างผลงานเติบโตสวนกระแสตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งยังคงเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันสูง โดยเฉพาะโซนอาคารสำนักงาน สามารถปิดการเช่าได้มากกว่า 75% สะท้อนความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มองเห็นศักยภาพของทำเลใจกลางเมืองในย่าน New CBD กรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญทั้งรถไฟฟ้ารถยนต์และเส้นทางธุรกิจหลากหลายสายย่านพหลฯ-ประดิพันธ์ หนึ่งในทำเลที่มีศักยภาพสูงในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในย่านอารีย์-สะพานควาย และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทชั้นนำ เช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG), อาคารทิปโก้ ,อาคารไอบีเอ็ม และมีหน่วยงานราชการขนาดใหญ่อย่าง กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร ,รัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) และสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียง และร้านอาหารมากมาย การเดินทางสะดวกบนทำเลที่มีสังคมคุณภาพและเป็นชุมชนเมืองอย่างแท้จริงด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด กล่าวเสริมว่า โครงการโซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานให้เช่าที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการยุคใหม่ พื้นที่สำนักงานถูกจัดวางอยู่ภายในอาคารดีไซน์ทันสมัย แบ่งออกเป็น 7 ชั้น รวมพื้นที่เช่ากว่า 4,000 ตร.ม.มีขนาดตั้งแต่ 39 – 355 ตร.ม. แบ่งเป็นสำนักงานให้เช่าจำนวน 29 ยูนิต พื้นที่ประมาณ 3,300 ตร.ม. และพื้นที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์จำนวน 5 ยูนิต รวมพื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม. เหมาะสำหรับทำเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสปา ร้านเสริมความงาม และผู้ประกอบการออฟฟิศ ที่มองหาทำเลศักยภาพใจกลางเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในบรรยากาศที่เน้นความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ที่ให้มากกว่าความคุ้มค่า ด้วยแนวคิด “ชีวิตเมืองครบ จบในที่เดียว” ผสานระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย ค้าปลีก และสำนักงานไว้ในโครงการเดียวในอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเริ่มต้น 700 บาท/ตร.ม. ซึ่งถือเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้อย่างโดดเด่นในตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางเมือง เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าในทำเลใกล้เคียงซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 – 900 บาท/ตร.ม. โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงในย่าน New CBD กรุงเทพอภิวัฒน์ เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ทั้งรถไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการที่กำลังมองหา สำนักงานที่ตอบโจทย์ครบด้าน และมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพื้นที่จริงได้แล้ววันนี้ พร้อมรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานมืออาชีพของโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่มีจำนวนจำกัดโครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” คอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพฯ ที่มากับคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสาน Mixed-Use Lifestyle Complex ภายใต้แนวคิด “โลกความสุขแนวตั้งที่ครบที่สุด : Live Worldticle Life” เป็นอาคารสูง 50 ชั้น บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ รวมมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท โดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ครอบคลุมถึง 6 ชั้น พร้อมพื้นที่สีเขียวทั้งแนวตั้งและแนวราบรวมเกือบ 2 ไร่ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ได้อย่างแท้จริง และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดใจนักลงทุน คือ การออกแบบอาคารที่เน้นการ อนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ทั้งในด้านโครงสร้าง วัสดุ และระบบอาคาร เพื่อรองรับเทรนด์ธุรกิจสีเขียว และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตขณะนี้โครงการเปิดให้จองในราคาพิเศษที่สุด เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาพื้นที่สำนักงานให้เช่าพร้อมร้านค้าเชิงพาณิชย์ บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง ยูนิตมีจำนวนจำกัด รีบตัดสินใจก่อนพลาดโอกาสทองในการลงทุนและเริ่มต้นธุรกิจในจุดที่ดีที่สุดของย่าน New CBD.