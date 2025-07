ธนาสิริฯ เปิดตัว "Homesmile by Thana" รุกธุรกิจบริการบ้านครบวงจร เป้ารายได้ 45 ลบ.

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจสู่บริการต่อเติมและตกแต่งบ้านครบวงจร ภายใต้แบรนด์ใหม่ “Homesmile by Thana” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “บ้านที่ดีต้องเติบโตไปพร้อมกับชีวิตของคุณ” พร้อมตั้งเป้ารายได้ 45 ล้านบาทภายในปีแรก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเปิดตัว Homesmile by Thana ว่า “เรามองว่าการซื้อบ้านธนาสิริ คือจุดเริ่มต้นของความสุข และเราเชื่อว่าความสุขของการอยู่อาศัยไม่ควรหยุดแค่ตอนซื้อบ้าน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ในธุรกิจบ้านจัดสรร ทำให้เราเข้าใจความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี จึงพัฒนา Homesmile by Thana ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การต่อเติมและตกแต่งที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”Homesmile by Thana พร้อมให้บริการต่อเติมและตกแต่งบ้านอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ด้วยจุดเด่นสำคัญดังนี้•มาตรฐานเดียวกับบ้านของโครงการ: มั่นใจได้ในคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเดียวกับการสร้างบ้านใหม่ของธนาสิริ•ปลอดภัย สวยงาม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม: ทุกการต่อเติมดำเนินการภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม•เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านและผู้ที่กำลังมองหาช่างต่อเติมคุณภาพดี: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ธนาสิริ หรือผู้ที่กำลังมองหาผู้รับเหมาต่อเติมที่เชื่อถือได้ Homesmile by Thana คือคำตอบ•บริการที่หลากหลาย: ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมห้องครัว, เพิ่มที่จอดรถ, สร้างห้องทำงานใหม่, ขยายพื้นที่สำหรับครอบครัว, รีโนเวทบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น หรือบริการตกแต่งภายใน•รับประกันบ้านต่อเนื่อง: จุดเด่นที่สำคัญคือ การรับประกันบ้านยังคงต่อเนื่องแม้จะมีการต่อเติมจาก Homesmile by Thana“เรามั่นใจว่า Homesmile by Thana จะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่า Homesmile by Thana คือ ‘ความสุขที่ต่อเติมได้’” นายสุทธิรักษ์ กล่าวเสริมสำหรับผู้ที่สนใจบริการต่อเติมและตกแต่งจาก Homesmile by Thana สามารถสอบถามรายละเอียด หรือให้ทีมงานเข้าประเมินพื้นที่ฟรีได้ที่ Inbox ของ Facebookthanasiri หรือคลิก @homesmilebythana หรือ094-857-4747เผยแพร่ข่าวโดย PR&Branding นิตยา 0612246622