UOB Kay Hian ยกระดับประสบการณ์ Wealth Management สร้างสรรค์อนาคตทางการเงินที่เหนือกว่าสำหรับนักลงทุนคนสำคัญ

จึงมุ่งเน้นที่จะช่วยให้นักลงทุนและพอร์ตการลงทุนของตนเอง เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระยะยาว และเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน บรรยากาศภายในงานถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ณ Le Du Kaan สถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความหรูหราและเป็นส่วนตัว เพื่อมอบประสบการณ์อันเป็นเอกซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าคนสำคัญได้สัมผัสถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า รวมถึงนักลงทุนที่มองหาความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน UOB Kay Hian มุ่งมั่นที่จะเป็น 'Trusted Financial Partner' ที่พร้อมเดินเคียงข้างนักลงทุนในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในทุกก้าวของการลงทุนคุณรัชต์ โสดสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “บริษัท UOB Kay Hian ดำเนินงานในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนและโบรกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีมากกว่า 100 คน กับ UOB Kay Hian นักลงทุนทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่า เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในฐานะ Your trusted financial partner คือการเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับทุกคน การลงทุนแล้วขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด การที่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่น คือสิ่งที่โบรกเกอร์ของ UOB Kay Hian กำลังทำ เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า Wealth ของเรา”ภายในงาน Wealthclusive ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังมุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี คุณกฤช โคมิน - CFA จาก CIO Office ร่วมให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้:• Outlook 2H25: เมื่อโลกสองขั้วเปลี่ยนทิศ: นำเสนอภาพรวมการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 โดยชี้ว่านโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Trump 2.0) มีแนวโน้มสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเริ่มกลับเข้าสู่ขาลง และโครงสร้างเงินเฟ้อกำลังเปลี่ยนแปลง ด้านจีนและภูมิภาคเอเชียเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ• Reposition Portfolio for the Global Reset: เน้นการกระจายพอร์ตข้ามภูมิภาคหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน เอเชีย และตลาดเกิดใหม่ ควบคู่กับการปรับน้ำหนักสินทรัพย์ (Asset Class Shift) เพื่อลดการพึ่งพิงหุ้นสหรัฐฯ และรับมือกับกระแสการลดบทบาทของเงินดอลลาร์ (Dedollarization) ที่เริ่มเด่นชัดมากขึ้น• Product Showcase: นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนผ่านแนวคิด Barbell Strategy: US–China Exposure เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงจากโลกสองขั้ว โดยเน้น 4 ธีมหลัก ได้แก่1. AI Revolution: การลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากทั้งสหรัฐฯ และจีน2. Cybersecurity & Defense: ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มงบด้านความมั่นคงทั่วโลก3. Asia ex. Japan: ที่ได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิตของโลก (Global Supply Chain Shift) และการเร่งฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย4. Gold & Bitcoin: สินทรัพย์สะสมมูลค่าและป้องกันความเสี่ยงในช่วงดอกเบี้ยขาลงUOB Kay Hian ไม่เพียงแค่จัดอีเวนต์ แต่ยังลงทุนในความรู้ของลูกค้า เพื่อเสริมพลังการตัดสินใจ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนกลุ่ม High Net Worth UOB Kay Hian มุ่งมั่นที่จะเป็น "Trusted Financial Partner" ที่พร้อมเดินเคียงข้างนักลงทุนในทุกสถานการณ์ การให้ความรู้ที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างมีหลักการ ถือเป็นพันธกิจสำคัญ เพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจและมีเป้าหมาย เพราะในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ "การไม่ขยับคือการตัดสินใจแบบหนึ่ง และอาจเป็นแบบที่พอร์ตของคุณไม่ควรเลือก"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและมุมมองการลงทุนที่ทันสมัย ติดต่อ 02 659 8000 สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UOB Kay Hian ได้ที่ www.utrade.co.th , ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook: UOB Kay Hian Thailand และ Line OA: @utradeth เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)