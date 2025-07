เกียรตินาคินส่งEDGE by kkp หนุนธุรกิจเวลธ์-ตั้งเป้ายอดผู้ใช้แตะ1แสนรายในปีนี้

เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง การวางแผนทางการเงินที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยง และสามารถนำพาผู้ลงทุนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ โดย KKP เองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำเสนอ EDGE by KKP บริการวางแผนการด้วยกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์(Asset Allocation)เพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เช่น การวางแผนศึกษาบัตร การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณ หรือการสะสมเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งของธนาคาร"ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยังจะมีอยู่ต่อไปในระยะข้างหน้า ไมว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัวช้า และความไม่แน่นอนภายในประเทศ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนอยู่ภาวะตกต่ำ สะท้อนจากในช่วงครึ่งปีแรกตลาดทุนไทยมีผลตอบแทนติดลบถึง 19.9% ส่งผลต่อความมั่งคั่งของนักลงทุน ดังนั้น การวางแผนทางการเงินที่ดีจะช่วยให้สามารถมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและสามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้"นอกจากนี้ EDGE by KKP ยังส่งเสริมให้เกิดตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการออมแต่เนิ่นๆเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อการเกษียณในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีแผนการออม ซึ่งจะทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอน และยังอาจเกิดปัญหาทางเงินในช่วงเกษียณได้ โดยจากการสำรวจข้อผิดพลาดที่จะมักพบบ่อยๆในการไม่วางแผนการเงินให้ดีได้แก่ วางแผนเกษียณตอนใกล้เกษียณแล้ว ,ไม่คำนึงถึงความไม่แน่นอนของรายได้ ,ไม่มี Protection เพียงพอ ,ไม่คำนึงถึงเงินเฟ้อ-ไม่เผื่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ,ไม่ลงทุนเลย-กลัวความเสี่ยง และสุดท้ายคือไม่กระจายความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้แม้จะมีการวางแผนทางการเงิน แต่ก็ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นางสาวณชากล่าวอีกว่า ปัจจุบัน EDGE by KKP ให้บริการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งของธนาคารโดยเน้นที่เป้าหมายและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้เพื่อกำหนดแผนการลงทุนร่วมกัน โดยปัจจุบัน EDGE by KKP มีผู้ใช้บริการ 70,000 ราย และตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 100,000 รายในปีนี้ โดยเชื่อปัจจุบันคนเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะที่ภาวะความไม่แน่นอนสูงจะอยู่กับเราไปอีกระยะ อีกทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยยังเป็นขาลง การลงทุนต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีผู้ช่วยในการวางแผนทางการเงินจึงช่วยลดความเสี่ยง และมีโอกาสในการเข้าถึงจุดมุ่งหมายได้มากขึ้น