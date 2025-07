BE8 ผนึกพันธมิตรผลักดัน AI สู่พลังเศรษฐกิจใหม่ชี้การเติบโตสูง คาดผู้ใช้งานแตะ 1 พันล้านรายภายในปีนี้

บริล 8 พลัส ร่วมมือพันธมิตร “Techsauce–ScoutOut” ผลักดัน AI สู่พลังเศรษฐกิจใหม่ ชูความเชี่ยวชาญด้าน AI-Powered Digital Transformation ผ่านงาน AI Club ชี้อัตราการเติบโตของผู้ใช้งานที่รวดเร็วกว่ายุคอินเทอร์เน็ตหลายเท่า โดยประเมินว่าจะมีผู้ใช้งาน AI แตะ 1,000 ล้านราย ภายในสิ้นปี 2025บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้นำด้านธุรกิจที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI-Powered Digital Transformation ร่วมกับ Techsauce และ ScoutOut จัดงาน AI Club: Exclusive Dinner Talk ภายใต้ธีม "Creating the Future: How AI Will Redefine Business and Humanity" รวมผู้นำจากองค์กรชั้นนำและผู้บริหารระดับสูง ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้าน AI และแนวทางการนำ AI ไปใช้จริงในองค์กร พร้อมแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง โดยชี้ให้เห็นว่า AI ไม่ได้มาแย่งงาน แต่เข้ามาเพิ่มศักยภาพการทำงาน และเปิดโอกาสใหม่ให้ธุรกิจไทยภายในงานยังมีช่วง Exclusive Fireside Chat ที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก BE8 และผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง โดยมีนางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Techsauce มาร่วมพูดคุยด้วยนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 กล่าวบนเวที AI Club by Techsauce ‘Exclusive Dinner Talk’ ว่า “AI กำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ที่องค์กรทั่วโลกไม่อาจมองข้าม ด้วยอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานที่รวดเร็วกว่ายุคอินเทอร์เน็ตหลายเท่า โดยประเมินว่าจะมีผู้ใช้งาน AI แตะ 1,000 ล้านรายภายในสิ้นปี 2025 ทั้งนี้รายงานของ PwC ระบุว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็น "พลังเศรษฐกิจใหม่" ที่ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวและนำมาใช้อย่างมีกลยุทธ์นอกจากนี้ AI ยังมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในหลายมิติ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น HR, Healthcare หรือ Insurance ซึ่งล้วนแต่ได้ประโยชน์จากการปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบอัตโนมัติและการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น“งาน AI Club by Techsauce ครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนว่า BE8 ได้ปักธงความเชี่ยวชาญด้าน AI และพร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน Digital Transformation ด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคนี้” นายอภิเษกกล่าวด้านดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า AI Transformation ถือเป็นการก้าวสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน และด้วยธุรกิจของ BAM เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และการประนอมหนี้ การใช้ AI และ Big Data จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือลูกหนี้ เพื่อวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ทั้งความสามารถในการชำระหนี้ การยืนยันตัวตน รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและบริษัท“การเปลี่ยนแปลงด้าน AI มีความสำคัญต่อองค์กร แต่ต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจน มีเป้าหมายว่าใช้งาน AI ด้านไหน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพอะไร และจะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไร ที่สำคัญคือต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจสิ่งที่องค์กรต้องการและเป้าหมายจากการใช้ AI โดยองค์กรต้องทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าที่ AI ทำให้ได้” ดร.ธนกรกล่าว