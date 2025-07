กรุงไทย คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม จากเวที “GovMedia Awards 2025” สิงคโปร์

คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านการพัฒนานวัตกรรม จากเวที GovMedia Conference & Awards 2025 ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย GovMedia Magazine เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการภาครัฐ จากความสำเร็จในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปฯ เป๋าตัง และยกระดับบริการด้านการศึกษาผ่าน “Krungthai Campus Application” ซึ่งเป็น Ecosystem ที่ธนาคารให้ความสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ รางวัล Thailand Public Sector Initiative of the Year – Finance จากการพัฒนา “กระเป๋าตังสุขภาพ” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านโครงการ “รับยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ร้านขายยาใกล้บ้าน” โครงการนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิบัตรทองกว่า 47 ล้านคน เข้าถึงยาได้สะดวก และใกล้บ้าน ด้วยฟีเจอร์ AI ประเมินอาการเบื้องต้น และระบบค้นหาร้านขายยาที่เข้าร่วมกว่า 4,000 แห่ง พร้อมเชื่อมต่อระบบหลังบ้านเพื่อให้บริการรวดเร็วและส่งเบิกเคลมได้อย่างถูกต้อง ภายใน 3 เดือนแรก มีผู้ใช้งานสะสมกว่า 280,000 ราย โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม เพื่อพลิกโฉมบริการสุขภาพภาครัฐให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนร้านขายยาให้เติบโต ด้วยสินเชื่อที่อิงจากยอดขายจริง ผ่าน Digital Supply Chain Financing ใช้งานสะดวก ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้เสริมสภาพคล่อง และต่อยอด สู่ Krungthai Healthcare Ecosystem ที่ยั่งยืนส่วนรางวัล Thailand E-Governance Project of the Year – Finance จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai Campus แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาอย่างครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุม Education Ecosystem ตั้งแต่สถาบัน บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร และส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 310,000 ราย จาก 69 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในอนาคตมีแผนจะต่อยอดแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น กระเป๋าตังสุขภาพ, ระบบขนส่ง และต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ