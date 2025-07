ออมสิน คว้า 4 รางวัลใหญ่ Money & Banking Awards 2025

รับ 4 รางวัลใหญ่ Money & Banking Awards 2025 ได้แก่ รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2568 Best Retail Bank of the Year 2025 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก และรางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมี นางสาววชิรา การสุทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และสื่อสารเพื่อความยั่งยืน นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนางสมจิตร์ ทองจุ้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2025 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคารสำหรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล ธนาคารได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก สะท้อนความสำเร็จการปล่อยสินเชื่อนวัตกรรมการเงินเพื่อสังคมที่ผ่อนเกณฑ์อนุมัติ/ดอกเบี้ยต่ำ มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย/ฐานราก โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประวัติเครดิต ไม่เคยกู้แบงก์ได้ หรือ มีเครดิตต่ำ ให้เข้าถึงสินเชื่อในสถาบันการเงิน จนเกิด Social Impact ที่ชัดเจน ขณะที่รางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ของปีนี้ ตอกย้ำการดำเนินงานตามแนวทาง ESG ที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านสังคมที่เด่นชัด ตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาถือเป็นแบงก์แรกที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกณฑ์ ESG Score พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งยังครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 10 กับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2568 Best Retail Bank of the Year 2025 และต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดแสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม ที่สร้าง Social Impact เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคนไทยกว่า 13 ล้านคน ผ่านภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน การแก้ปัญหาหนี้สิน การพัฒนาสังคมและชุมชน และสนับสนุนนโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ