"ดร.วรวุฒิ" นำประธานตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนกลุ่มบริษัทนานาชาติ เข้าเยี่ยมบริษัทคาร์มาร์ทฯ หนึ่งในตัวแทนประเทศไทย

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ นำ Mr.Tom Attenborough (คนที่ 3 จากซ้าย), ประธานคลาดหลักทรัพย์ส่วนกลุ่มบริษัทนานาชาติ (Head of International companies and International Business Development for Primary Markets) และ Mr. Thom Abbott (คนที่ 2 จากขวา), ประธานคลาดหลักทรัพย์ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้ (Head of South East or SE Asia, Primary Markets) ที่รวมจีนและออสเตรเลีย, จากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ( London Stock Exchange Group, LSEG, londonstockexchange.com ) ประเทศอังกฤษ ร่วมด้วย นาย พชร แก้วนุกูล (คนที่ 1 จากขวา), ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ( Executive Vice President) บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (Renaissance International Partners Plc.) ในฐานะกองทุนร่วมลงทุนและส่วนทุน (Private Equity) ที่ร่วมกระจายหุ้นหลักทรัพย์ในนานาชาติ หลังการเปิดตัว "London Stock Exchange" อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เมื่อปีที่แล้ว 2567 ที่ขยายช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกยกระดับศักยภาพการแข่งขันต่อยอดโอกาสการเติบโตก้าวกระโดดอย่างแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจไทย มีขั้นตอนเข้าระดมทุนที่สะดวกรวดเร็วดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 4-6 เดือนในตลาดเติบโตภายใต้ระบบ Disclosure Base ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ London เป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Stock Exchange) ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีขนาดใหญ่ (Market Capitalization) เกินกว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2023 อยู่ในอันดับ TOP 10 ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งในระดับ World Class ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ได้เข้าเยี่ยมกิจการพร้อมประชุมและคารวะ คุณ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล (คนที่ 2 จากซ้าย), ประธานกรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุน ของ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) , (Karmarts Plc.) หรือ KAMART ใน กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) บริการ (Services) ซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งบริษัทตัวแทนประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ(Sector) พาณิชย์ (Commerce) เมื่อเร็ว ๆ นี้