“ปรีดา เรียลเอสเตส” สร้างชื่อ โครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” คว้า 2 รางวัลระดับ 5 ดาว

"ปรีดา เรียลเอสเตส" ผงาดเวทีนานาชาติ“โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” คว้า 2 รางวัลระดับ 5 ดาว จากเวที International Property Award – Asia Pacific 2025 หนึ่งในรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาค ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Flagship Project ใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ผสานการออกแบบ คุณภาพ และความปลอดภัยไว้อย่างลงตัว

“ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอย่างยิ่ง ที่โครงการ ‘โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์’ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Mixed-Use สูง 50 ชั้น ที่โดดเด่นเรื่องความสวยงามพร้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการ Flagship ที่มีมาตรฐานสูงสุด พร้อมนำเสนอที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด ในราคาที่เข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด ‘โลกความสุขแนวตั้งที่ครบที่สุด’ (Live Worldticle Life) ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของเราที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของโครงการ คือการออกแบบห้อง TYPE LOFT ที่มีฝ้าเพดานสูงถึง 4.6 เมตร แบบ Double Space ที่สามารถมองเห็นชั้นลอยได้อย่างเต็มตา ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและกลิ่นอายเสมือนอยู่บ้านเดี่ยว 2 ชั้นในบรรยากาศใจกลางเมือง ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัท ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพของไทย หลังจากโครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” ได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง 2 สาขา จากเวที International Property Award – Asia Pacific 2025 หนึ่งในรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพระดับโลกและตอบโจทย์ชีวิตเมืองยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์รางวัลที่ได้รับในปีนี้ ได้แก่ รางวัล 5 ดาว Best Residential High Rise Development Thailand และ รางวัล Award Winner – Apartment/Condominium Development Thailand นอกจากนี้โครงการโซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ ยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในตัวแทนภูมิภาคจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับโลก Top Three of Asia Pacific โดยคัดเลือกจากผู้ชนะรางวัลสูงสุดในแต่ละประเทศ ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยบนเวทีสากลได้อย่างชัดเจนด้านกรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและความทุ่มเทของทีมงานทุกฝ่าย ตั้งแต่ทีมคณะผู้บริหาร สถาปนิก วิศวกร และฝ่ายพัฒนาโครงการ ที่ตั้งใจพัฒนา ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ที่เติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิตในเมือง ด้วยคุณภาพที่กล้าท้าทายมาตรฐานระดับสากล โครงการโซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 50 ชั้น ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่าน New CBD โซนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถนนประดิพัทธ์–พหลโยธิน เชื่อมต่อโซนพหลโยธิน–อารีย์–สะพานควายได้อย่างสะดวก รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งระบบขนส่งมวลชน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และแหล่งงานขนาดใหญ่โดยมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ครบครันกว่า 6 ชั้น และพื้นที่สีเขียวแนวตั้งแนวราบมากที่สุดเกือบ 2 ไร่ เป็นโครงการ Mixed Use ที่มีทั้งโซนพักอาศัย, สำนักงานให้เช่า และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกมิติ ทั้งด้านฟังก์ชันการอยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลาง และมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง โดยเฉพาะการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 8 ริกเตอร์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายไทยกำหนดอย่างมากเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว.