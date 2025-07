เอพี ไทยแลนด์ - มิตซูบิชิ เอสเตท 12 ปี พันธมิตรธุรกิจ หนึ่งเดียวที่ยาวนานและมั่นคง ก้าวไกลกว่าคำว่า ‘ร่วมทุน’

บมจ. เอพี ไทยแลนด์ - บมจ. มิตซูบิชิ เอสเตท 2 องค์กรชั้นนำไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าความสำเร็จ 12 ปี ความร่วมมือ ที่สุดของพันธมิตรหนึ่งเดียวที่มั่นคงและยาวนานในอุตสาหกรรม บทพิสูจน์ของ ‘ความไว้ใจ’ และ ‘วิสัยทัศน์’ ที่พาให้ก้าวไกลกว่าคำว่า ‘ร่วมทุน’ ถอดรหัสความต่างเพียงหนึ่งเดียวกับบทเรียนธุรกิจที่มากกว่าเม็ดเงินลงทุน แต่คือจิกซอว์ความสำเร็จ สู่การสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ กับทุนจดทะเบียนที่มากถึง 12,619 ล้านบาท กล้าเปิดในทุกมิติ แชร์ทุกองค์ความรู้แบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาให้กับ AP สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ด้วยความร่วมมือพัฒนาคอนโดร่วมทุนมากถึง 31 โครงการ มูลค่ากว่า 137,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้างระบบนิเวศร่วมกับพาร์ตเนอร์มากกว่า 100 บริษัทในอุตฯไทย

“มิตซูบิชิ เอสเตท มีความพิเศษ ไม่เพียงแต่ในแง่ของขนาดบริษัท และประสบการณ์ระดับโลกเท่านั้น แต่ยังมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล จุดประกายให้ทีมเอพีเราไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ ชีวิตดีๆ ที่ลูกค้าเลือกเองได้” นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กล่าว

โดยตลาด 12 ปี ได้มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ด้วยความร่วมมือพัฒนาคอนโดมิเนียมร่วมทุนมากถึง 31 โครงการ มูลค่ากว่า 137,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างระบบนิเวศร่วมกับพาร์ตเนอร์มากกว่า 100 บริษัทในอุตสาหกรรมไทย

‘ปรัชญาการทำงานของเอพีสอดคล้องกับ Brand Slogan ที่ว่า A Love for People, A Love for City ของ มิตซูบิชิ เอสเตท ซึ่งการผสานความร่วมมือครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับคนไทย’ คำกล่าวจากคุณยูจิ โอกาโมโต ที่ยังคงสานต่อความตั้งใจเดิมจากวันแรกจนถึงปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวในวาระเข้าสู่ปีที่ 12 แห่งความสำเร็จของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างมิตซูบิชิ เอสเตท และเอพี ไทยแลนด์ว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับเอพี ไทยแลนด์ นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2557 ซึ่งในวันนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเรา สำหรับการริเริ่มจับมือกับพันธมิตรระดับประเทศ แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทั้งสององค์กรต่างมีวิสัยทัศน์เดียวกัน ในการมองหา ‘พันธมิตรทางธุรกิจที่แท้จริง’ — คนที่พร้อมจะขับเคลื่อนและผลักดันธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว มากกว่าการมองหาพาร์ตเนอร์เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะสั้น เพราะเราเชื่อว่า หากวิสัยทัศน์และคุณค่าไม่ตรงกัน ต่อให้ดีลธุรกิจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ก็จะไม่มีทางยั่งยืนได้ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเกิดจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพันธกิจร่วมกัน นั่นคือ การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต่างคนต่างมี จุดหมายเดียวกันคือการร่วมกันสร้าง ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้กับคนไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ AP PRINCIPLES - The Principles of Living Quality ซึ่งเป็นปรัชญาหลักของเอพีในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ โดยได้นำแรงบันดาลใจจากหลัก Five Eyes ซึ่งเป็น Core Value ในการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพของมิตซูบิชิ เอสเตท มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดรับกับบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และผลักดันการพัฒนาโครงการของเราให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ใช่แค่ในภาพความสำเร็จทางธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่ทั้งหมดคือบทพิสูจน์ของ ‘ความไว้ใจ’ และที่พาให้เราทั้งสององค์กร กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหนึ่งเดียวที่มั่นคง และร่วมทางกันอย่างยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากเรามองความร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงแค่ ‘การร่วมลงทุน’ เพราะสิ่งที่เราทั้งสององค์กรมุ่งมั่นมาโดยตลอด คือการ ‘ร่วมกันสร้างคุณค่าที่แท้จริง’ ตั้งแต่การลงทุนอย่างมีวิสัยทัศน์ การแบ่งปันองค์ความรู้เฉพาะทาง การยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน ทุกองค์ประกอบเหล่านี้...ต่างต่อกันเป็น ‘จิกซอว์แห่งความสำเร็จ’ ที่เชื่อมโยงอย่างกลมกลืน และมีความหมาย และเรา เอพี ไทยแลนด์ และมิตซูบิชิ เอสเตท ยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ให้กับชีวิตผู้คน…อย่างยั่งยืนต่อไปกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด ในนามของบริษัทร่วมทุนและกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มิตซูบิชิ เอสเตท และเอพี ไทยแลนด์ ได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอพี ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีระบบที่ยอดเยี่ยมที่จะพัฒนาบุคลากร คุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่องความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นผลลัพธ์จากเป้าหมายหลักที่เราทั้งสององค์กรเห็นชอบร่วมกันตั้งแต่วันแรก เราได้พัฒนาความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและปรัชญาองค์กรซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ และนวัตกรรมการอยู่อาศัยใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวคิด Five Eyes ที่ถือเป็น Core Value หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน ที่เรายินดีส่งต่อองค์ความรู้นี้แก่ทีมงานเอพี ไทยแลนด์ เพื่อนำมาต่อยอดให้ปรัชญาในการส่งมอบคุณภาพของเอพี ไทยแลนด์ ตอบทุกมิติชีวิตคนไทยอย่างรอบด้าน ซึ่งทั้งหมดนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ หากความร่วมมือของเราจบเป็นรายโครงการในมุมมองของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาพรวมการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ง แม้จะมีปัจจัยที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่ในทางกลับกันโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนระหว่าง เอพี ไทยแลนด์ และ มิตซูบิชิ เอสเตท ทุกโครงการที่ผ่านมา ล้วนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพของสินค้า และความเป็นมืออาชีพของทีมงานเอพี ไทยแลนด์เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสร้างคุณูปการให้กับสังคมไทย ผ่านธุรกิจร่วมทุนของเรากับพันธมิตรที่ดีและแข็งแกร่งอย่างเอพี ไทยแลนด์ และจะยังคงจับมือเดินหน้าร่วมกันไปต่อเนื่อง เพื่อมอบคุณค่าในฐานะบริษัทญี่ปุ่นให้กับสังคมไทยต่อไปมิตซูบิชิ เอสเตท บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก ซึ่งรวมถึงบริษัท Mitsubishi Estate Property Management มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในธุรกิจคอนโดมิเนียม กลุ่ม Mitsubishi Jisho Community ได้บริหารจัดการยูนิตคอนโดมิเนียมมาแล้วกว่า 300,000 ยูนิต พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน มาพัฒนาเป็นบริการหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งนี้ รายได้ประจำปีนับตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 กลุ่มมิตซูบิชิ เอสเตท สามารถสร้างรายได้จากทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ญี่ปุ่นและการลงทุนทั่วโลกได้มากถึง 1,579 พันล้านเยน สะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งในมิติของการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพระดับโลก.